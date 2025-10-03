قائمة محمود الخطيب تتقدم رسميًا لانتخابات الأهلي 2025 وسط ترقب جماهيري

الخطيب يحسم موقفه ويقود قائمته في سباق انتخابات القلعة الحمراء

شهد مقر النادي الأهلي بالجزيرة اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025 أجواءً انتخابية حماسية، بعدما تقدمت قائمة الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الحالي، رسميًا بأوراق ترشحها لخوض انتخابات مجلس الإدارة المقرر انعقادها يومي 30 و31 أكتوبر الجاري، وجاء التقديم وسط حضور لافت لأعضاء الجمعية العمومية، الذين تابعوا عن قرب الخطوة المنتظرة لرئيس النادي الأسطوري، ويرصد الموجز التفاصيل.

الأسماء الكاملة لقائمة الخطيب في انتخابات الأهلي

تضمنت القائمة الرسمية لمحمود الخطيب مجموعة من الأسماء البارزة داخل القلعة الحمراء:

ياسين منصور في منصب نائب الرئيس.

في منصب نائب الرئيس. خالد مرتجي في موقع أمين الصندوق.

أما على مقاعد العضوية فوق السن، فجاء كل من:

طارق قنديل

محمد الدماطي

محمد الجارحي

سيد عبد الحفيظ

أحمد حسام عوض

حازم هلال

وعلى مقاعد تحت السن، تقدم كل من:

إبراهيم العامري

رويدا هشام

إغلاق باب الترشح وانتظار المنافسين

تنتهي اليوم الجمعة فترة الترشح لانتخابات النادي الأهلي، حيث أُعلن عن غلق الباب في تمام الخامسة مساءً بعد فتحه يوم السبت 26 سبتمبر واستمراره لمدة أسبوع، وحتى لحظة كتابة هذه السطور لم يتقدم أي مرشح لمنافسة محمود الخطيب على مقعد رئاسة النادي، في حين شهدت العضوية فوق السن تقدم أربعة مستقلين هم: منار سعيد، حسن طنطاوي، أحمد شريف، وأحمد مجدي الحيوان.

مسيرة الخطيب الإدارية مع الأهلي

يتولى الخطيب رئاسة الأهلي منذ عام 2017، بعدما شق طريقه في العمل الإداري عقب اعتزاله كرة القدم، حيث بدأ بعضوية مجلس الإدارة، ثم تولى منصب أمين الصندوق، وبعدها شغل منصب نائب الرئيس، وصولاً إلى رئاسة القلعة الحمراء.

إنجازات الأهلي تحت قيادة الخطيب

منذ توليه المسؤولية، تمكن الخطيب من تحقيق حصيلة تاريخية مع فريق الكرة بالأهلي بلغت 22 بطولة كبرى، جاءت كالتالي:

6 ألقاب دوري مصري.

3 بطولات كأس مصر.

6 بطولات كأس السوبر المصري.

4 ألقاب دوري أبطال إفريقيا.

لقبان للسوبر الإفريقي.

كأس القارات الثلاث.

انتخابات 2025.. توقعات ومتابعة جماهيرية

تترقب جماهير الأهلي وأعضاء جمعيته العمومية نتائج الانتخابات المقبلة، وسط توقعات باستمرار الخطيب على رأس الإدارة، خاصة في ظل الإنجازات الكبيرة التي حققها الفريق خلال فترته، وتبقى الأنظار معلقة بما ستسفر عنه العملية الانتخابية، التي تعكس دومًا اهتمام عشاق القلعة الحمراء بمستقبل ناديهم.

