ترامب يعلن اعتقال مادورو وزوجته ونقلهما إلى نيويورك بعد هجوم أمريكي واسع

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفاصيل عملية عسكرية أمريكية وُصفت بـ«الواسعة وغير المسبوقة» استهدفت فنزويلا، وأسفرت عن اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته ونقلهما جواً إلى خارج البلاد، تمهيداً لمحاكمتهما في نيويورك، وفق تصريحات رسمية أمريكية، ويستعرض الموجز التفاصيل.

ترامب: مادورو وزوجته في طريقهما إلى نيويورك

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز»، إن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته «سيأتيان إلى نيويورك»، مشيراً إلى أن المدعي العام الأمريكي سبق أن أكد اعتقال مادورو خلال العملية الأمريكية، وأنه سيُحاكم أمام القضاء الأمريكي هناك.

تفاصيل الهجوم الأمريكي على فنزويلا

وأوضح ترامب أن العملية العسكرية الأمريكية التي نُفذت داخل الأراضي الفنزويلية أسفرت عن إصابة عدد من الجنود دون تسجيل أي وفيات. وأضاف أن الهجوم جرى متابعته بشكل مباشر من غرفة العمليات، وبمشاركة عدد كبير من القيادات العسكرية الأمريكية، من بينهم جنرالات، مع استخدام مروحيات متعددة وطائرات مقاتلة.

وأكد الرئيس الأمريكي أن القوات الأمريكية اقتحمت مواقع شديدة التحصين يصعب الوصول إليها، واصفاً ما حدث بأنه «عملية غير مسبوقة»، وقال: «لم أشاهد شيئاً كهذا في حياتي من قبل، لقد كان أمراً مذهلاً».

تخطيط سابق وتأجيل بسبب الطقس

وفي سياق متصل، أفادت شبكة «CBS News» الأمريكية بأن الولايات المتحدة كانت تخطط لتنفيذ الهجوم العسكري واعتقال مادورو خلال الأيام التي أعقبت عيد الميلاد، إلا أن سوء الأحوال الجوية حال دون تنفيذ العملية في موعدها، ما دفع الجيش الأمريكي إلى تأجيلها أكثر من مرة إلى أن توافرت الظروف المناسبة.

إبلاغ الكونجرس وردود فعل سياسية

وكشفت تقارير أمريكية أن إدارة ترامب أبلغت قيادة الكونجرس بتفاصيل العملية التي استهدفت مادورو. وفي المقابل، أعلن زعيم حزب العمال البريطاني كير ستارمر عزمه التحدث مع الرئيس الأمريكي وحلفاء بلاده لبحث ما جرى في فنزويلا وتداعياته السياسية والأمنية.

إعلان رسمي ووقائع ميدانية

وفي وقت مبكر من صباح السبت، أعلن ترامب رسمياً اعتقال مادورو وزوجته ونقلهما جواً إلى خارج فنزويلا، بالتزامن مع تنفيذ ضربة أمريكية واسعة النطاق. وأكدت تقارير سماع دوي انفجارات في العاصمة كاراكاس ومناطق أخرى من البلاد، ما يعكس حجم العملية العسكرية التي نفذتها القوات الأمريكية.