موعد صرف معاشات مارس 2026 في مصر.. أكثر من 11.5 مليون مستفيد

يترقب نحو 11.5 مليون من أصحاب المعاشات والمستحقين في مصر موعد صرف معاشات شهر مارس 2026، حيث أعلنت بدء صرف المستحقات اعتبارًا من الأول من مارس، بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، ويأتي ذلك ضمن جهود الدولة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للفئات المستفيدة.

موعد بدء صرف معاشات مارس 2026

حددت الهيئة يوم الأحد 1 مارس 2026 موعدًا رسميًا لبدء صرف المعاشات على مستوى الجمهورية، على أن تستمر عملية الصرف طوال أيام الشهر عبر المنافذ المعتمدة. ويستفيد من هذا الموعد ملايين المواطنين، بما في ذلك فئات تقاعدت حديثًا بعد تطبيق زيادات الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات مع بداية العام الحالي.

أماكن ووسائل صرف المعاشات

لتسهيل حصول المستحقين على أموالهم وتجنب التكدس، أتاحت الهيئة عدة وسائل مرنة لصرف المعاشات، تشمل:

ماكينات الصراف الآلي (ATM).

فروع البنوك المختلفة.

مكاتب البريد المصري.

المحافظ الإلكترونية عبر الهاتف المحمول للمعاملات الرقمية.

وتسهم هذه الوسائل في تقليل الزحام وتحقيق سهولة الوصول إلى المستحقات، خاصة مع زيادة الاعتماد على الخدمات الرقمية.

تفاصيل زيادة التأمينات والمعاشات 2026

بدأ تطبيق زيادات جديدة في الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني اعتبارًا من 1 يناير 2026، تنفيذًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

ارتفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه.

زاد الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه.

وتهدف هذه الزيادات إلى ربط الاشتراكات بالأجور الفعلية، مما ينعكس إيجابيًا على قيمة المعاشات مستقبلًا.

كما تم رفع الحد الأدنى للمعاش للمحالين للتقاعد بداية من يناير 2026 إلى 1755 جنيهًا بدلًا من 1495 جنيهًا، بينما بلغ الحد الأقصى للمعاش 13360 جنيهًا مقارنة بـ 11600 جنيه سابقًا.

تطور قيمة المعاشات منذ 2019

تشير بيانات الهيئة إلى أن خطة تطوير منظومة المعاشات منذ عام 2019 وحتى 2026 أسفرت عن زيادات تدريجية ملحوظة:

ارتفاع الحد الأدنى للمعاش من 900 جنيه إلى 1755 جنيهًا.

تضاعف الحد الأقصى من 6480 جنيهًا إلى 13360 جنيهًا.

وتعكس هذه الزيادات توسع مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين أوضاع أصحاب المعاشات.

الفئات المستفيدة من الحد الأدنى لأجر الاشتراك

يستهدف تحديد الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني الفئات التي يصعب تحديد دخلها بدقة، ومن أبرزها:

العمالة غير المنتظمة.

عمال المقاولات والتشييد والبناء.

عمال الزراعة والفئات ذات الدخل غير المستقر.

دعم الحماية الاجتماعية قبل رمضان

يأتي صرف معاشات مارس بالتزامن مع شهر رمضان، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر المستفيدة وتوفير السيولة اللازمة لتلبية احتياجاتهم الأساسية خلال الشهر الكريم، ضمن توجه الدولة لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية.