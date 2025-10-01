محمود الخطيب يعلن استمراره في الأهلي وترشحه للانتخابات المقبلة

أصدر محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بيانًا رسميًا يؤكد فيه استمراره في موقع المسؤولية داخل النادي، وإعلانه ترشحه في الانتخابات المقبلة، وسط دعم كبير من أعضاء النادي وجماهيره، ويرصد الموجز التفاصيل

الخطيب يوضح أسباب استمراره

قال محمود الخطيب في بيانه:

"لقد تعاهدت دوماً أن أكون على قدر المسؤولية، واضعًا مصلحة النادي الأهلي قبل مصلحتي الشخصية، حبا وعرفانًا بالجميل لهذا الكيان العظيم، صاحب الفضل بعد الله سبحانه وتعالى. فالنادي الأهلي، على مدار ما يقرب من 55 عامًا، كان وما يزال وجهتي الأولى ومصدر سعادتي وفخري"

وأكد الخطيب أنه رغم تعرضه لمشكلات صحية خلال السنوات الأخيرة، وخصوصًا في 2023، إلا أن توصيات طبية جديدة حثته على ضرورة متابعة المسؤولية مع مراعاة حالته الصحية.

تفاصيل الحالة الصحية وتأثيرها على قراره

أوضح الخطيب أن حالته الصحية كانت السبب في اعتذاره سابقًا عن الترشح لفترة انتخابية جديدة، حيث قال:

"قبل أيام قليلة من آخر اجتماع مجلس إدارة ترأسته، وردتني توصيات وآراء طبية مستجدة، أفادت بضرورة الراحة والابتعاد عن الضغوطات، تفاديًا لأي إجراء قد يصبح ضروريًا. ويشهد الله أن تلك كانت المرة الأولى التي أنحاز فيها إلى صحتي."

ورغم ذلك، أبدى تأثره الكبير بالدعم والمساندة من أعضاء النادي وجماهيره، مؤكدًا امتنانهم الكبير لهم.

الخطيب يحدد خطته للمرحلة المقبلة

اختتم محمود الخطيب بيانه بالقول:

"بعد مشاورات عديدة، ودية ورسمية، تهدف إلى الحفاظ على مسيرة الأهلي في المقام الأول، تم التوصل إلى صياغة للمرحلة القادمة، للاستمرار في موقع المسؤولية بما يتوافق مع الحالة الصحية. النادي الأهلي يستحق كل الدعم. شكراً أعضاء وجماهير الأهلي.. «الضهر والسند» في كل الظروف."

ويعكس هذا البيان حرص الخطيب على استمرار دوره القيادي في النادي، مع مراعاة صحته، ويدل على التزامه بتطوير النادي الأهلي وضمان استمرارية نجاحاته.



ردود الفعل والتغطيات المرتبطة

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي وأعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي تفاعلًا كبيرًا مع إعلان الخطيب، وسط إشادات بدوره القيادي وإنجازاته طوال الفترة الماضية.

كما ارتبط بيان الخطيب بعدة أحداث رياضية بارزة، أبرزها:

أزمة الخطيب مع الإعلامي مدحت شلبي والتي تم رفعها للأعلى للإعلام.

رفض النادي الأهلي طلب البرتغالي برونو لاج.

تحركات الأهلي بشأن تجديد عقود اللاعبين.

أجواء عمومية الأهلي المميزة لتعديل لائحة النظام الأساسي، حيث أظهرت الصور تفاعل الأعضاء مع الخطيب.

بيان محمود الخطيب يؤكد استمراره في قيادة النادي الأهلي، مع مراعاة حالته الصحية، وترشحه للانتخابات المقبلة، ليواصل مسيرة الإنجازات والتاريخ العريق للنادي، القرار يعكس التزامه الكبير تجاه النادي وجماهيره، ويضعه في صدارة المشهد الرياضي داخل مصر.

