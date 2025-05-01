حسام حسن يقرر عدم إقامة مباريات ودية لمنتخب مصر في يونيو 2025 استعدادًا للتصفيات

في خطوة فنية استراتيجية، قرر حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، عدم إقامة مباريات ودية خلال أجندة يونيو 2025، وذلك استعدادًا لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، ويأتي هذا القرار بعد تقييم شامل للمرحلة الحالية، حيث يسعى "العميد" إلى التركيز على تعزيز الانسجام بين اللاعبين وتطوير الأداء الجماعي.

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أسباب القرار

أوضح حسام حسن أن القرار يأتي في إطار تقييم شامل للمرحلة الحالية، حيث يسعى الجهاز الفني إلى تعزيز الانسجام بين اللاعبين وتطوير الأداء الجماعي، وأكد أن المباريات الودية قد تؤثر سلبًا على هذا الهدف، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها الفريق.

الاستعدادات للمباريات الرسمية

بدلاً من المباريات الودية، يركز الجهاز الفني على تحضير اللاعبين من خلال تدريبات مكثفة ومحاكاة للمباريات الرسمية، بهدف الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية لمواجهة بوركينا فاسو وغينيا بيساو ،كما يسعى الجهاز الفني إلى تقييم أداء اللاعبين في المباريات المحلية والدولية لضمان اختيار التشكيلة الأمثل.

التغييرات في قائمة المنتخب

في إطار التحضيرات، قرر حسام حسن استبعاد 7 لاعبين من قائمة المنتخب في المعسكر المقبل، وذلك بعد تقييم أدائهم في المعسكرات السابقة، وتشمل القائمة المستبعدين: محمد مجدي أفشة، مصطفى شلبي، محمد أبو جبل، المهدي سليمان، محمد الشامي، محمد شكري، وأحمد عاطف ،ويأتي هذا القرار في إطار سعي الجهاز الفني لتجديد الدماء وتقديم الفرصة للاعبين جدد لإثبات جدارتهم.

التحديات المقبلة

يواجه منتخب مصر تحديات كبيرة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث يسعى الفريق لتحقيق نتائج إيجابية لضمان التأهل ،ويأمل الجهاز الفني أن يسهم التركيز على التحضيرات الداخلية في تحقيق هذا الهدف.

دور المعسكرات المحلية في إعداد المنتخب

في خطوة مهمة أخرى، قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر زيادة التركيز على المعسكرات المحلية، حيث سيخضع اللاعبون لتدريبات مكثفة داخل مصر، وتهدف هذه المعسكرات إلى تحسين الانسجام بين اللاعبين وتعزيز التعاون داخل الملعب ،وسيكون المعسكر بمثابة فرصة لتجربة بعض الخطط التكتيكية التي قد يتم اعتمادها في المباريات الرسمية القادمة.

ويرى حسام حسن أن من خلال هذه التدريبات المكثفة والتمارين المتنوعة، يمكن تحسين أداء المنتخب بشكل كبير دون الحاجة إلى مباريات ودية قد تؤثر على مستوى الفريق بسبب عدم التوافق بين اللاعبين الذين قد لا يتوفر لديهم الوقت الكافي للتأقلم مع بعضهم البعض.

كما سيتم التركيز على تعزيز الجانب البدني للاعبين، مع الاهتمام بالأداء الفني والذهني، لضمان جاهزية كاملة لمباريات التصفيات.

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