موعد مباراة الأهلي ضد حرس الحدود في الدوري والتشكيل المتوقع

يترقب عشاق القلعة الحمراء، مباراة فريق الأهلي ضد حرس الحدود ، التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الرابعة للمرحلة النهائية من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2024-2025.

يسعي فريق الأهلي لتحقيق الفوز أمام حرس الحدود في ظل الصراع مع بيراميدز والزمالك علي لقب بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري.

التشكيل المتوقع لـ الأهلي لمواجهة حرس الحدود

يرصد الموجز، تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة حرس الحدود ويأتي كالتالي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أشرف داري، رامي ربيعة ، مصطفي العش، محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، أفشة.

خط الهجوم: وسام أبوعلي، جراديشار،أشرف بن شرقي.

موعد قمة الأهلي أمام حرس الحدود

قمة فريق الأهلي لمواجهة نظيره فريق حرس الحدود، التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الرابعة للمرحلة النهائية من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2024-2025 تنطلق فى الثامنة مساء الأحد المقبل الموافق 4 مايو الجاري.

مشاهدة قمة الأهلي ضد حرس الحدود

يتم نقل مواجهة فريق الأهلي ضد نظيره حرس الحدود ضمن منافسات بطولة الدوري المصري للموسم الجاري 2024-2025، على الهواء مباشرة عبر قنوات ON SPORT .

الأهلي ضد حرس الحدود

ترتيب الدوري المصري قبل مواجهة الأهلي ضد حرس الحدود

نستعرض جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الأهلي ضد حرس الحدود ويأتي كالتالي:

ترتيب الأندية المتنافسة على اللقب

1- بيراميدز (47 نقطة)

2- الأهلي (43 نقطة)

3- الزمالك (38 نقطة)

4- المصري البورسعيدي (34 نقطة)

5- البنك الأهلي (29 نقطة)

6- سيراميكا كليوباترا (27 نقطة)

7- فاركو (26 نقطة)

8- بتروجت (25 نقطة)

9- حرس الحدود (22 نقطة)

ترتيب الأندية المتنافسة على البقاء

1- زد إف سي - 27 نقطة

2- الجونة - 24 نقطة

3- الاتحاد السكندري - 22 نقطة

4- طلائع الجيش - 21 نقطة

5- سموحة - 21 نقطة

6- غزل المحلة - 20 نقطة

7- إنبي - 18 نقطة

8- الإسماعيلي - 18 نقطة

9- مودرن سبورت - 12 نقطة

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