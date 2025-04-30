موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد ألافيس في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

يترقب عشاق الكرة الإسبانية، مباراة أتلتيكو مدريد ضد ألافيس، التي تجمع الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ 34 من بطولة الدوري الإسباني للموسم الجاري 2024-2025.

يحتل فريق برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، برصيد 76 نقطة ويأتي فريق ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 72 نقطة، ويحل أتلتيكو مدريد في المركز الثالث برصيد 66 نقطة بينما يحتل فريق ألافيس المركز الـ 17 برصيد 34 نقطة.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد ألافيس

مواجهة فريق أتلتيكو مدريد ضد ألافيس، المقررة عصر السبت المقبل الموافق 3 مايو المقبل، تنطلق في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت السعودية.

مشاهدة ماتش أتلتيكو مدريد ضد ألافيس

يمكنك متابعة أحداث مباراة أتلتيكو مدريد ضد ألافيس، عبر شاشة بي إن سبورت القطرية، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني الممتاز.

أتلتيكو مدريد ضد ألافيس

تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع ضد ألافيس

من المنتظر أن يشهد تشكيل أتلتيكو مدريد ضد ألافيس الدفع بالأسماء الأتية..

حراسة المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: ماركوس يورينتي، كليمون لينجليه، جالان، نورماند

خط الوسط: كونور جالاجير، رودريجو دي بول، بابلو باريوس

خط الهجوم: جيوليانو سيميوني، ألكسندر سورلوث، جوليان ألفاريز

ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة أتلتيكو مدريد ضد ألافيس

ويقدم لكم موقع الموجز فيما يلي، ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهة فريق أتلتيكو مدريد ضد ألافيس ويأتي جدول ترتيب الليجا كالآتي:

1- برشلونة 73 نقطة.

2- ريال مدريد 72 نقطة.

3- أتلتيكو مدريد 66 نقطة.

4- أتلتيك بيلباو 60 نقطة.

5- فياريال 55 نقطة.

6- ريال بتيس 54 نقطة.

7- سلتا فيجو 46 نقطة.

8- أوساسونا 44 نقطة.

9- مايوركا 44 نقطة.

10 - ريال سوسيداد 42 نقطة.

11- رايو فاليكانو 41 نقطة.

12- خيتافي 39 نقطة.

13- إسبانيول 39 نقطة.

14- فالنسيا 39 نقطة.

15- إشبيلية 37 نقطة.

16- جيرونا 35 نقطة.

17- ألافيس 34 نقطة.

18- لاس بالماس 32 نقطة.

19- ليجانيس 30 نقطة.

20- بلد الوليد 16 نقطة.

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