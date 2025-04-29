التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة ضد إنتر ميلان في دوري الأبطال

يترقب عشاق البارسا، قمة نارية لفريق برشلونة ضد إنتر ميلان ، والتي تجمعهما ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2024-2025.

تشهد هذه المواجهة رغبة قوية من فريق برشلونة لتحقيق الفوز علي حساب منافسه إنتر ميلان لزيادة حظوظه في التأهل لنهائي بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري قبل مباراة الإياب بينما يسعي فريق إنتر ميلان لتحقيق نتيجة طيبة تساعده في الإطاحة بالبارسا خارج البطولة.

التشكيل المتوقع لـ برشلونة ضد إنتر ميلان

يرصد لكم موقع الموجز، التشكيل المتوقع لفريق برشلونة ضد نظيره فريق إنتر ميلان والذي من المتوقع أن يشهد مشاركة الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: تشيزني

خط الدفاع: كوندي، كوبارسي، أراوخو، بالدي

خط الوسط: فرينكي دي يونج، بيدري ، جافي

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال، توريس

القنوات الناقلة لماتش برشلونة أمام إنتر ميلان

يتم بث أحداث مواجهة فريق برشلونة ضد فريق إنتر ميلان ، عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 1.

موعد قمة برشلونة أمام إنتر ميلان

المواجهة الصعبة لفريق برشلونة أمام نظيره فريق إنتر ميلان، و المقررة ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، للموسم الجاري 2024-2025، تنطلق في تمام الساعة العاشرة مساء غد الأربعاء الموافق 30 إبريل الجاري.

برشلونة ضد إنتر ميلان

التشكيل المتوقع لـ إنتر ميلان ضد برشلونة

من المتوقع أن يشهد تشكيل فريق إنتر ميلان ضد نظيره فريق برشلونة مشاركة الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: كوبيل.

خط الدفاع: ريرسون - شلوتيربيك - أنتون - جروس.

خط الوسط: تشان - سابيتزر - أديمي.

خط الهجوم: براندت - بيير - جيراسي.

حكم مباراة برشلونة ضد إنتر ميلان

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تعيين الحكم الفرنسي كليمان توربان لإدارة قمة برشلونة ضد انتر ميلان في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، المقرر إقامتها الأربعاء المقبل على ملعب مونتجويك.

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