مي كساب تنعى مشجع الأهلي "أمح الدولي" بعد وفاته إثر صراع مع المرض

مي كساب تعبر عن حزنها لوفاة أمح الدولي.. نعت الفنانة مي كساب المشجع الأهلاوي المعروف محمد أحمد عبد الغني، الشهير بلقب "أمح الدولي"، بعد أن وافته المنية صباح اليوم الإثنين، 28 أبريل 2025، إثر معاناة طويلة مع المرض.

وعبرت مي كساب عن حزنها الشديد عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، حيث نشرت صورة للراحل أمح الدولي وعلقت قائلة: “الله يرحمه ويصبر قلوب كل اللي بيحبوه.. إنا لله وإنا إليه راجعون”، ويرصد الموجز التفاصيل.

تفاصيل تدهور الحالة الصحية لـ"أمح الدولي"

خلال الأشهر الماضية، تدهورت الحالة الصحية لأمح الدولي بشكل كبير. وقد تعرض لسقوط أدى إلى إصابته بكسر خطير في العمود الفقري، نتج عنه شلل نصفي.

ووفقًا للدكتور صلاح عاشور، الطبيب المعالج له بمركز التأهيل الطبي بالمعادي، خضع أمح الدولي لعدة عمليات جراحية دقيقة، بالإضافة إلى جلسات علاج تأهيلي متقدمة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ورغم الجهود الطبية الكبيرة، لم تتحسن حالته الصحية، بل على العكس، زادت معاناته بعد تعرضه لحادث آخر في نوفمبر الماضي، تسبب في كسور إضافية في الفقرتين الحادية عشرة والثانية عشرة.

جنازة مهيبة وحزن واسع بين جماهير الأهلي

شهدت مراسم تشييع جثمان أمح الدولي حضورًا كثيفًا من أسرته وأصدقائه وعدد كبير من مشجعي النادي الأهلي.

وقد أُقيمت صلاة الجنازة عليه عقب صلاة الظهر في مسجد عمرو بن العاص، قبل أن يوارى الثرى في مقابر العائلة بمنطقة القادرية في السيدة عائشة.

وأكدت شقيقته أن الأسرة ودّعت الراحل وسط أجواء من الحزن العميق والدعاء له بالرحمة والمغفرة.

أمح الدولي.. رمز الوفاء والانتماء للنادي الأهلي

اشتهر أمح الدولي بولائه الشديد للنادي الأهلي، حيث كان يحرص على حضور كافة الفعاليات والمباريات الخاصة بالفريق.

وقد حظي بمحبة خاصة في قلوب الجماهير الحمراء، وأصبح رمزًا للوفاء والإخلاص الرياضي، خاصة بين ذوي الاحتياجات الخاصة.

رحيل أمح الدولي شكّل صدمة كبيرة داخل الوسط الرياضي المصري، حيث نعاه العديد من نجوم الفن والرياضة بكلمات مؤثرة.

كلمات مؤثرة من الوسط الفني والرياضي

انضم عدد كبير من الفنانين والرياضيين إلى موجة الحزن على فراق أمح الدولي. حيث عبّر الفنان سعد الصغير والفنان محسن منصور عن حزنهم العميق بمشاركتهم في جنازته وكتابة رسائل وداع مؤثرة عبر منصاتهم الرسمية.

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