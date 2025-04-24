سر غياب تامر حسني عن حفل زفاف ليلى أحمد زاهر وهشام جمال

في مفاجأة أثارت تساؤلات محبي الفن، غاب النجم تامر حسني عن حفل الزفاف الأسطوري للفنانة ليلى أحمد زاهر والمنتج والملحن هشام جمال، رغم العلاقة القوية التي تجمعه بأسرة العروس، خاصة الفنان أحمد زاهر، ويستعرض الموجز التفاصيل.

غياب له أسبابه.. حفلة غنائية في دبي

بحسب ما أفادت به مصادر قريبة، فإن سبب غياب تامر حسني يعود إلى التزامه بإحياء حفل غنائي ضخم في دبي، أقيم في نفس توقيت الزفاف، هذا الارتباط المهني حال دون حضوره المناسبة، رغم العلاقة الوطيدة التي تجمعه بوالد العروس وصديقه المقرب، الفنان أحمد زاهر، وكذلك تعاونه الفني مع ليلى وملك زاهر في سلسلة أفلام "عمر وسلمى"، وهو من بطولة تامر حسني ومي عز الدين.

زفاف أسطوري بطابع فرعوني عند أهرامات سقارة

أُقيم الحفل مساء الأربعاء وسط أجواء ساحرة تعكس عبق الحضارة المصرية القديمة، حيث تم تنظيم الحفل عند منطقة هرم سقارة الأثرية، في مشهد نادر لاحتفالات الزفاف في مصر، وقد تم إنارة الهرم باللون الأحمر، مما أضفى لمسة بصرية خلابة على الحدث وجعل الصور تتصدر وسائل التواصل الاجتماعي.

الحضور.. نخبة من نجوم الفن والإعلام

ضم الحفل كوكبة من نجوم الوسط الفني والإعلامي، وشهد تفاعلاً واسعًا على منصات السوشيال ميديا، حيث تداول الجمهور لقطات من الزفاف، أبرزها فيديو مؤثر يظهر الفنان أحمد زاهر وهو يبكي فرحًا بزواج ابنته ليلى، في لحظة إنسانية صادقة لاقت تعاطفًا كبيرًا من المتابعين وتصدرت الترند.

عقد القران.. بداية الحكاية

كان العروسان قد احتفلا بعقد قرانهما قبل أيام، وتحديدًا في 14 أبريل الجاري، في حفل عائلي خاص ضم عددًا من الأصدقاء والمقربين، من بينهم الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، الذي حضر تهنئة للثنائي في أجواء اتسمت بالود والدفء الأسري.

رغم غياب تامر حسني عن الحفل، فإن علاقته بعائلة زاهر ما زالت محل احترام وتقدير، وقد عبر العديد من رواد مواقع التواصل عن تفهمهم للغياب، مشيدين بمسيرته الفنية والتزامه بجدوله المهني، في وقت أظهر فيه الحفل مدى محبة الوسط الفني لبعضه، ووحدة العلاقات التي تجمعهم.

في النهاية، كان حفل زفاف ليلى أحمد زاهر وهشام جمال مناسبة لا تُنسى، جمعت بين التراث المصري والنجوم، بينما بقي تامر حسني حاضراً بروحه رغم بعد المسافة.

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