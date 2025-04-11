تامر حسني يكشف موعد إطلاق "ريستارت" ويعد جمهوره بتجربة سينمائية مختلفة

أعلن الفنان تامر حسني عن الموعد النهائي لعرض فيلمه الجديد "ريستارت"، والذي يضم نخبة من النجوم الشباب والمخضرمين، في تجربة يتوقع أن تلقى رواجًا واسعًا بين الجمهور.

يرصد الموجز التفاصيل كاملة حول فيلم "ريستارت" فيما يلي:

موعد عرض فيلم ريستارت

أكد تامر حسني أن فيلم "ريستارت" سيتم طرحه رسميًا في دور العرض السينمائي يوم 29 مايو المقبل، ليكون واحدًا من أبرز الأعمال المنتظرة في الموسم الصيفي السينمائي.

وأعرب تامر حسني عن حماسه الكبير لهذا العمل، مؤكدًا أنه يحمل طابعًا مختلفًا ومفاجآت فنية على مستوى القصة والأداء.

ويُعد هذا الفيلم التعاون الثاني بين تامر حسني والفنانة هنا الزاهد، بعد نجاحهما في فيلم "بحبك" الذي لاقى تفاعلًا جماهيريًا واسعًا.

كما يشكل "ريستارت" ثالث تعاون سينمائي بين تامر والمخرجة سارة وفيق، بعد فيلمي "مش أنا" و"تاج"، ما يعكس الانسجام الفني بين الثلاثي ويُبشّر بتجربة مميزة على الشاشة الكبيرة.

فيلم ريستارت

أبطال فيلم ريستارت

يشارك في بطولة فيلم "ريستارت" مجموعة من الفنانين، من بينهم باسم سمرة، المعروف بأدواره الجادة والمتنوعة، والفنان محمد ثروت بخفة ظله المعتادة، إلى جانب سيد أسامة “ميكا” وعدد من الوجوه الشابة التي تسعى لإثبات نفسها في ساحة السينما، هذا التنوع في الأسماء يعكس رغبة صنّاع الفيلم في تقديم عمل يجمع بين الخبرة والحيوية الشبابية.

فيلم ريستارت

آخر أعمال تامر حسني السينمائية

وكان آخر ظهور سينمائي للفنان تامر حسني من خلال فيلم "تاج" الذي طُرح في موسم عيد الأضحى 2023، وشاركه في بطولته كل من دينا الشربيني، عمرو عبد الجليل، ساندي، هالة فاخر، وعدد كبير من الفنانين، بالإضافة إلى النجم أحمد بدير كضيف شرف، وقد تولى تامر تأليف القصة والسيناريو والحوار، ليقدم من خلاله تجربة جمعت بين الفانتازيا والدراما الاجتماعية.

ترقّب جماهيري كبير لعودة "ريستارت"

ومع الإعلان عن موعد طرح "ريستارت"، بدأ جمهور تامر حسني في التعبير عن حماسه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متوقعين عملًا مختلفًا يجمع بين الرومانسية والكوميديا والدراما، خاصةً مع عودة التعاون بين تامر وهنا الزاهد، والثقة في رؤية سارة وفيق الإخراجية.

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