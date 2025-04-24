موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد رايو فاليكانو في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

يترقب عشاق النادي الملكي، مباراة أتلتيكو مدريد ضد رايو فاليكانو، التي تجمع الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ 33 من بطولة الدوري الإسباني للموسم الجاري 2024-2025.

يتصدر فريق برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، برصيد 76 نقطة ويأتي فريق ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 72 نقطة، بينما يحتل فريق أتلتيكو مدريد المركز الثالث برصيد 63 نقطة ويحتل رايو فاليكانو المركز الـ 10 برصيد 41 نقطة.

موعد مواجهة أتلتيكو مدريد ضد رايو فاليكانو

مواجهة فريق أتلتيكو مدريد ضد رايو فاليكانو، المقررة مساء اليوم الخميس الموافق 24 إبريل الجاري، تنطلق في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمواجهة أتلتيكو مدريد ضد رايو فاليكانو

يتم نقل أحداث مباراة أتلتيكو مدريد ضد رايو فاليكانو، عبر شاشة بي إن سبورت القطرية، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني الممتاز.

أتلتيكو مدريد ضد رايو فاليكانو

التشكيل المتوقع لـ أتلتيكو مدريد ضد رايو فاليكانو

من المنتظر أن يشهد تشكيل أتلتيكو مدريد ضد رايو فاليكانو الدفع بالأسماء الأتية..

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: باوليستا، أكسيل فيتسل، ماندافا.

خط الوسط: ماركوس يورنتي، رودريجو دي بول، كوكي، ساؤول، لينو.

خط الهجوم: ألفارو موراتا، ممفيس ديباي.

ترتيب الدوري الإسباني قبل قمة أتلتيكو مدريد ضد رايو فاليكانو

ويقدم لكم موقع الموجز فيما يلي، ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهة فريق أتلتيكو مدريد ضد رايو فاليكانو ويأتي جدول ترتيب الليجا كالآتي:

1- برشلونة 76 نقطة.

2- ريال مدريد 72 نقطة.

3- أتلتيكو مدريد 63 نقطة.

4- أتلتيك بيلباو 60 نقطة.

5- فياريال 52 نقطة.

6- ريال بتيس 51 نقطة.

7- سلتا فيجو 46 نقطة.

8- مايوركا 44 نقطة.

9 - ريال سوسيداد 42 نقطة.

10- رايو فاليكانو 41 نقطة.

11- أوساسونا 41 نقطة.

12- خيتافي 39 نقطة.

13- إسبانيول 39 نقطة.

14- فالنسيا 39 نقطة.

15- إشبيلية 37 نقطة.

16- ألافيس 34 نقطة.

17- جيرونا 34 نقطة.

18- لاس بالماس 32 نقطة.

19- ليجانيس 29 نقطة.

20- بلد الوليد 16 نقطة.

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