موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد لاس بالماس في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم، مباراة أتلتيكو مدريد ضد لاس بالماس التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 32 لبطولة الدوري الإسباني للموسم الجاري 2024-2025.

يتصدر فريق برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، برصيد 70 نقطة ويأتي ريال مدريد في مركز الوصيف برصيد 66 نقطة، ويحتل سيلتا فيجو المركز الـ 7 برصيد 43 نقطة.

موعد قمة أتلتيكو مدريد ضد لاس بالماس

مواجهة أتلتيكو مدريد ضد لاس بالماس، المقررة مساء غد السبت الموافق 19 إبريل الجاري، تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت السعودية.

مشاهدة ماتش أتلتيكو مدريد ضد لاس بالماس

يمكنك متابعة أحداث مباراة أتلتيكو مدريد ضد لاس بالماس، عبر شاشة بي إن سبورت القطرية، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني الممتاز.

أتلتيكو مدريد ضد لاس بالماس

تشكيل أتلتيكو مدريد ضد لاس بالماس

من المنتظر أن يشهد تشكيل أتلتيكو مدريد ضد لاس بالماس الدفع بالأسماء الأتية..

حراسة المرمى: موسو.

خط الدفاع: خيمينيز، أزبيلكويتا، رينيلدو، لي نورماند.

خط الوسط: دي بول، باريوس، يورينتي.

خط الهجوم: سيميوني، جريزمان، ألفاريز.

ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة أتلتيكو مدريد ضد لاس بالماس

ويقدم لكم موقع الموجز فيما يلي، ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة فريق أتلتيكو مدريد ضد لاس بالماس ويأتي جدول ترتيب الليجا كالآتي:

1- برشلونة 70 نقطة.

2- ريال مدريد 66 نقطة.

3- أتلتيكو مدريد 63 نقطة.

4- أتلتيك بيلباو 57 نقطة.

5- فياريال 51 نقطة.

6- ريال بتيس 48 نقطة.

7- سلتا فيجو 43 نقطة.

8- مايوركا 43 نقطة.

9 - ريال سوسيداد 41 نقطة.

10- رايو فاليكانو 40 نقطة.

11- خيتافي 39 نقطة.

12- أوساسونا 38 نقطة.

13- فالنسيا 37 نقطة.

14- إشبيلية 36 نقطة.

15- إسبانيول 35 نقطة.

16- جيرونا 34 نقطة.

17- ألافيس 30 نقطة.

18- لاس بالماس 29 نقطة.

19- ليجانيس 28 نقطة.

20- بلد الوليد 16 نقطة.

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