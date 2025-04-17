يقدم "الموجز" خدمة لقرائه ومتابعيه، بنشر بث مباشر لمواجهة فريق الأهلي ضد فاركو التي تجمعهما باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة من دور المجموعات لبطولة "كأس عاصمة مصر" للموسم الجاري 2024-2025.

تشكيل الأهلي ضد فاركو

شاهد ماتش الأهلي ضد فاركو

شاهد مباراة الأهلي ضد فاركو

من المنتظر أن يشهد تشكيل الأهلي ضد فاركو الدفع بالأسماء الأتية..

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: يوسف جمال - أسامة أحمد - ياسر إبراهيم - محمود لبيب.

خط الوسط: فارس أحمد - آدم سمير- يوسف إسلام.

خط الهجوم:علي معلول - عمر الساعي - سمير محمد.

مشاهدة مباراة الأهلي ضد فاركو

مشاهدة ماتش الأهلي ضد فاركو

مواجهة فريق الأهلي أمام نظيره فريق فاركو التي تجمعهما علي استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة ببطولة كأس عاصمة مصر، تنطلق في الرابعة مساء اليوم الخميس 17 ابريل الجاري.

د1..

بث مباشر ماتش الأهلي ضد فاركو في كأس عاصمة مصر

يمكن للجماهير عبر الخدمة التي يقدمها موقع “الموجز”متابعة أحداث مباراة فريق الأهلي ضد نظيره فريق فاركو التي تجمعهما باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة من دور المجموعات لبطولة "كأس عاصمة مصر" للموسم الجاري 2024-2025.، لحظة بلحظة ومتابعة كافة تفاصيل اللقاء وكواليس ما قبل المباراة وما بعدها من أحداث.

مباراة الأهلي ضد فاركو

الان ماتش الأهلي ضد فاركو

يتم نقل قمة فريق الأهلي ضد نظيره فريق فاركو التي تجمعهما باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة من دور المجموعات لبطولة "كأس عاصمة مصر" للموسم الجاري 2024-2025، والتي تجمعهما مساء اليوم الأربعاء ، عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس.

الأهلي ضد فاركو

بث مباشر مباراة الأهلي ضد فاركو

يخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي مواليد 2005، هذه المواجهة لسفر الفريق الأول إلي جنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز ويسعي لتحقيق الفوزأمام فاركو بعد الهزيمة أمام إنبى وطلائع الجيش في الجولتين الأولي والثانية من البطولة.

اقرأ أيضًا:

نجم ليفربول سيوقع مع ريال مدريد لمدة 5 سنوات.. تقارير تفجرها

ماذا قال حسام حسن لـ زيزو بعد أنباء توقيعه لـ الأهلي؟..الغندور يكشف