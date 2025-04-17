الأهلي يؤدي مرانه الرئيسي اليوم استعدادا لمواجهة صن داونز بدوري الأبطال

يترقب عشاق كرة القدم الأفريقية، مباراة فريق الأهلي ضد صن داونز ، وذلك ضمن منافسات نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2025 ومن المنتظر أن تشهد مواجهة فريق الأهلي ضد صن داونز منافسة ساخنة لحسم تذكرة الصعود لنصف نهائي البطولة.

يسعي النادي الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية أمام صن داونز قبل خوض مواجهة العودة مساء الجمعة 25 إبريل الجاري للاقتراب من التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا لموسم 2024-2025.

الأهلي يخوض تدريبه الرئيسي اليوم استعدادا لـ صن داونز

يخوض فريق الأهلي تدريبه الرئيسي عصر اليوم الخميس، استعداداً لمواجهة صن داونز ويشمل مران اليوم بعض الجمل الخططية بعدما إقتصر مران الأمس على الإستشفاء و"فك العضلات" بسبب رحلة السفر الطويلة من القاهرة إلى جنوب أفريقيا وما شهدته الرحلة من تأخرإقلاع الطائرة قرابة الثلاثة ساعات بسبب عدم الحصول على إذن "هبوط" الطائرة الخاصة في مطار جوهانسبرج.

كواليس جلسة الخطيب مع أفشة

عقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، جلسة مع محمد مجدي أفشة لاعب الفريق، وأبلغه بضرورة بذل أقصي جهد خلال الفترة المقبلة، للعودة لحسابات مارسيل كولر والمشاركة في المباريات بصورة طبيعية خلال الفترة المقبلة.

موعد مواجهة الأهلي أمام صن داونز

مواجهة فريق الأهلي ضد نظيره فريق صن داونز الجنوب أفريقي ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2024- 2025، تقام في جنوب أفريقيا في الثالثة عصر بعد غد السبت المقبل الموافق 19 ابريل الجاري علي أن يستضيف استاد القاهرة مواجهة العودة يوم 25 ابريل الجاري.

القنوات الناقلة لماتش الأهلي ضد صن داونز

يتم مشاهدة مباراة الأهلي المصري ضد نظيره فريق صن داونز الجنوب أفريقي ضمن منافسات نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري 2024- 2025، على الهواء مباشرة عبر مجموعة قنوات beIN SPORTS.

الأهلي ضد صن داونز

قائمة الأهلي ضد صن داونز

وتضم قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز كل من:

محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أشرف داري - محمد هاني - أحمد نبيل كوكا - مصطفى العش - عمر كمال عبد الواحد - مروان عطية - أكرم توفيق - إمام عاشور - عمرو السولية - أحمد رضا – محمد مجدي "أفشة" - طاهر محمد طاهر - حسين الشحات - محمد عبد الله - كريم نيدفيد - وسام أبو علي - نييتس جراديشار وأشرف بنشرقي.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد صن داونز

يرصد الموجز، تشكيل فريق الأهلي المصري ضد نظيره فريق صن داونز الجنوب أفريقي ويأتي كالتالي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أشرف داري، رامي ربيعة ، علي معلول، محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، أفشة.

خط الهجوم: وسام أبوعلي، جراديشار،أشرف بن شرقي.

تشكيل صن داونز المتوقع ضد الأهلي

نرصد تشكيل فريق صن داونز الجنوب أفريقي المتوقع ضد نظيره فريق الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري ويأتي كالتالي..

حراسة المرمى: رونوين ويليامز.

خط الدفاع: ماليبونجوي خوزا، ديفين لونجا، جران كيكانا.

خط الوسط: تيبوهو موكوينا، لوكاس ريبيرو كوستا، سفيليل مخوليس، مارسيلو الليندي.

خط الهجوم: بيتر شالوليلي، ثابيلو مورينا، إكرام راينرز.

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