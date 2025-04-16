جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل انطلاق مواجهات الجولة الـ 33

يترقب عشاق كرة القدم، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025، قبل انطلاق مباريات الجولة الـ 33 من البطولة والتي تشهد مواجهات ساخنة تحسم مصير البريميرليج.

تشهد هذه الجولة مواجهة قوية تجمع فريق ليفربول ضد نظيره فريق ليستر سيتي، ويسعي فريق ليفربول خلال هذه الجولة لتحقيق الفوز أمام ليستر سيتي، لتعزيز موقعه بصدارة جدول ترتيب الدوري الانجليزيالتي يحتلها برصيد 76 نقطة، بينما يحتل فريق أرسنال المركز الثاني برصيد 63 نقطة.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات الجولة الـ 33

يرصد لكم موقع الموجز، جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي قبل انطلاق مباريات الجولة الـ 33 ويأتي كالآتي:

1-نادي ليفربول 76 نقطة

2- أرسنال 63 نقطة

3- نوتينجهام فورست 57 نقطة

4 - نيوكاسل يونايتد 56 نقطة

5-مانشستر سيتي 55 نقطة

6- تشيلسي 54 نقطة

7- أستون فيلا، 54 نقطة.

8- فولهام، 48 نقطة.

9- برايتون، 48 نقطة.

10- بورنموث، 45 نقطة.

11- برينتفورد، 43 نقطة.

12- كريستال بالاس، 43 نقطة.

13- إيفرتون، 38 نقطة.

14- مانشستر يونايتد، 38 نقطة.

15- توتنهام، 37 نقطة.

16- ولفرهامبتون، 35 نقطة.

17- وست هام، 35 نقطة.

18- إيبسويتش تاون، 21 نقطة.

19- ليستر سيتي، 18 نقطة.

20 ساوثهامبتون 10 نقاط.

الدوري الإنجليزي

ليفربول ضد ليستر سيتي

مواجهة فريق ليفربول أمام نظيره فريق ليستر سيتي، التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 33 ببطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025، تنطلق في تمام الساعة الخامسة والنصف مسار الأحد الموافق 20 إبريل الجاري.

التشكيل المتوقع لمواجهة ليفربول أمام ليستر سيتي

نستعرض تشكيل فريق ليفربول المتوقع ضد فريق ليستر سيتي والذي يشهد مشاركة الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أندرو روبرتسون – فيرجيل فان ديك – إبراهيما كوناتي – ترينت ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: ماك اليستر – ريان جرافنبرتش – كيرتس جونز.

خط الهجوم: جاكبو– لويس دياز – محمد صلاح.

مشاهدة مباراة ليفربول أمام ليستر سيتي

يتم نقل مباراة فريق ليفربول أمام نظيره فريق ليستر سيتي ، عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 1.

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