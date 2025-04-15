الأهلي يتأخر في السفر لمواجهة صن داونز بسبب أزمة إذن هبوط الطائرة

في تطور مفاجئ قبل المواجهة المرتقبة أمام صن داونز الجنوب أفريقي، تأخرت بعثة النادي الأهلي في مغادرة القاهرة بسبب عدم حصول الطائرة الخاصة بالفريق على إذن الهبوط في مطار جوهانسبرج حتى اللحظة، والخبر تم تأكيده من خلال الناقد الرياضي محمد مراد الذي أوضح عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" أن الأزمة إدارية بحتة وتتعلق بإجراءات الطيران.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل كاملة .

المران الأخير وسط أجواء من السرية التامة

ورغم الأزمة، خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبه الأخير على ملعب التتش تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، الذي فرض حالة من السرية الكاملة على المران، بعيدًا عن أعين الإعلام، في محاولة لتحفيظ اللاعبين الخطة الفنية والتكتيكية التي سيعتمد عليها أمام بطل جنوب أفريقيا.

الخطيب يرافق البعثة في لفتة دعم قوية

في لفتة تؤكد أهمية المرحلة، قرر الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي، مرافقة البعثة إلى جنوب أفريقيا على متن الطائرة الخاصة، ما يعكس دعم الإدارة الكامل للفريق في سعيه نحو تحقيق لقب جديد في دوري أبطال أفريقيا.

موعد المباراة المرتقبة وتطلعات الجماهير

من المقرر أن تُقام مباراة الأهلي وصن داونز يوم السبت المقبل في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، ضمن ذهاب نصف نهائي البطولة القارية، وتُعد هذه المباراة واحدة من أصعب المواجهات التي يخوضها الفريق الأحمر هذا الموسم.

الأهلي يسعى للثأر وكسر العقدة الجنوب أفريقية

يأمل الأهلي في تحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار تُسهل مهمته في مباراة الإياب بالقاهرة، لا سيما وأن صن داونز يُمثل عقدة حقيقية للفريق الأحمر في السنوات الأخيرة ،ويسعى كولر ولاعبوه للثأر وإعادة الهيبة القارية للفريق.

خاتمة: بداية الرحلة بتحدٍ إداري

ورغم العقبة الإدارية المفاجئة، فإن الأهلي يدخل اللقاء بعزيمة قوية لكتابة فصل جديد من المجد الأفريقي، وتحقيق حلم جماهيره بالوصول إلى النهائي، في مشوار لا يخلو من التحديات داخل وخارج الملعب.

قلق جماهيري واسع على مواقع التواصل بسبب تأخر البعثة

أثار تأخر سفر بعثة الأهلي إلى جنوب أفريقيا حالة من القلق بين جماهير القلعة الحمراء، خاصة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر الكثير من المشجعين عن تخوفهم من تأثير هذا التأخير على استعدادات الفريق الذهنية والبدنية قبل المباراة المرتقبة، ودشّن البعض هاشتاجات لدعم الفريق، مطالبين الجهات المسؤولة بسرعة إنهاء الإجراءات وتوفير كل سبل الراحة للفريق من أجل تمثيل مشرف في البطولة القارية، وسط تأكيدات على ثقتهم الكاملة في قدرة اللاعبين والجهاز الفني على تجاوز هذه الأزمة وتحقيق نتيجة إيجابية.

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