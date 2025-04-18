الأهلي يختتم تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة صن داونز بدوري الأبطال

يختتم فريق الكرة بالقلعة الحمراء تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة الأهلي ضد صن داونز ، وذلك ضمن منافسات نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2025 حيث يسعي النادي الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية أمام صن داونز قبل خوض مواجهة العودة مساء الجمعة 25 إبريل الجاري للاقتراب من التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا لموسم 2024-2025.

موعد مباراة الأهلي ضد صن داونز

مباراة فريق الأهلي أمام نظيره فريق صن داونز الجنوب أفريقي ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2024- 2025، تستضيفها جنوب أفريقيا في الثالثة عصر غد السبت المقبل الموافق 19 ابريل الجاري علي أن يستضيف استاد القاهرة مواجهة العودة يوم 25 ابريل الجاري.

مشاهدة ماتش الأهلي ضد صن داونز

يتم نقل مواجهة الأهلي المصري أمام نظيره فريق صن داونز الجنوب أفريقي ضمن منافسات نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري 2024- 2025، على الهواء مباشرة عبر مجموعة قنوات beIN SPORTS.

الأهلي ضد صن داونز

قائمة الأهلي ضد صن داونز

وتضم قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز كل من:

محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أشرف داري - محمد هاني - أحمد نبيل كوكا - مصطفى العش - عمر كمال عبد الواحد - مروان عطية - أكرم توفيق - إمام عاشور - عمرو السولية - أحمد رضا – محمد مجدي "أفشة" - طاهر محمد طاهر - حسين الشحات - محمد عبد الله - كريم نيدفيد - وسام أبو علي - نييتس جراديشار وأشرف بنشرقي.

التشكيل المتوقع لـ الأهلي ضد صن داونز

يرصد الموجز، تشكيل فريق الأهلي المصري المتوقع ضد نظيره فريق صن داونز الجنوب أفريقي ويأتي كالتالي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أشرف داري، رامي ربيعة ، علي معلول، محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، أفشة.

خط الهجوم: وسام أبوعلي، جراديشار،أشرف بن شرقي.

تشكيل صن داونز المتوقع ضد الأهلي

نرصد تشكيل فريق صن داونز الجنوب أفريقي المتوقع ضد نظيره فريق الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري ويأتي كالتالي..

حراسة المرمى: رونوين ويليامز.

خط الدفاع: ماليبونجوي خوزا، ديفين لونجا، جران كيكانا.

خط الوسط: تيبوهو موكوينا، لوكاس ريبيرو كوستا، سفيليل مخوليس، مارسيلو الليندي.

خط الهجوم: بيتر شالوليلي، ثابيلو مورينا، إكرام راينرز.

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