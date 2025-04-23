بيسيرو: طلبت رحيل زيزو بسبب تراجع مستواه وعدم تركيزه داخل الملعب

في تصريحات مثيرة للجدل، كشف جوزيه بيسيرو، المدرب البرتغالي السابق للنادي الأهلي، عن كواليس استبعاد اللاعب أحمد سيد "زيزو" من الفريق، مؤكدًا أنه هو من طلب رحيل اللاعب بسبب تراجع مستواه وعدم تركيزه داخل الملعب، وهذه التصريحات أثارت العديد من التساؤلات في الأوساط الرياضية والإعلامية.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل كاملة .

السبب الرئيسي لاستبعاد زيزو: التركيز والتراجع الفني

قال بيسيرو في تصريحاته إن قراره كان نابعًا من تراجع مستوى زيزو الفني وعدم تركيزه في المباريات المهمة، وهو ما أثر سلبًا على أداء الفريق ككل، وأوضح المدرب البرتغالي أن اللاعبين يجب أن يكونوا في أفضل حالاتهم الذهنية والبدنية للمشاركة في المباريات، وفي حالة زيزو، كانت هناك مشاكل في هذا الجانب.

رد زيزو: لا خلاف شخصي مع بيسيرو

من جانبه، رد أحمد سيد زيزو على تصريحات بيسيرو نافياً وجود أي خلاف شخصي بينهما، وأكد زيزو أنه فوجئ برحيل المدرب عن الفريق في وقت حساس، مشيرًا إلى أنه لم يتدخل في أي قرارات فنية، وكان دائمًا ما يركز على تقديم أفضل أداء له داخل الملعب، وأضاف أنه كان يتبع تعليمات الجهاز الفني بكل دقة، لكن رحيل بيسيرو كان مفاجئًا له ولجميع اللاعبين.

تعليقات الإعلامي شوبير على الموقف: أهمية الصمت الإعلامي

في وقت لاحق، دخل الإعلامي أحمد شوبير على الخط، مطالبًا والد زيزو بالصمت الإعلامي في الفترة الحالية، لتجنب إضافة أي ضغوط على اللاعب أو إدارة النادي، وأوضح شوبير أن التصريحات المستمرة قد تؤدي إلى خلق أزمة داخل الفريق، خصوصًا مع حساسيات المرحلة التي يمر بها الزمالك، حيث يحتاج الفريق إلى التركيز الكامل دون أي مشاكل خارج الملعب.

مستقبل زيزو مع الزمالك: عرض الاتفاق السعودي في الأفق

على الرغم من أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق رسمي بعد، إلا أن زيزو تلقى عرضًا من نادي الاتفاق السعودي في وقت سابق للانتقال إلى الدوري السعودي، ومع اقتراب نهاية عقد اللاعب مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، تزداد التساؤلات حول مستقبله في الفريق، خاصة مع الأنباء التي تشير إلى أنه قد يوقع لنادٍ آخر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

توقعات المرحلة المقبلة: هل ينجح الزمالك في الحفاظ على زيزو؟

من المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تطورات كبيرة في ملف زيزو مع الزمالك، خاصة أن اللاعب لم يُظهر أي رغبة في تمديد عقده مع النادي حتى الآن، وفي حال لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق، قد يكون رحيل زيزو عن الفريق مسألة وقت، مما يضع إدارة الزمالك في تحدٍ للحفاظ على أحد أبرز لاعبي الفريق خلال الفترة المقبلة.

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