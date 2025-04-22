القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

يترقب عشاق المتعة والكرة الجميلة، قمة فريق أرسنال ضد كريستال بالاس ، والتي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 34 من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025.

يسعي فريق أرسنال لتحقيق الفوز ضد نظيره فريق كريستال بالاس لتأجيل تتويج فريق ليفربول بالبريميرليج حيث يتصدر الريدز جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 79 نقطة، بينما يحتل فريق أرسنال المركز الثاني برصيد 66 نقطة ويحتل فريق كريستال بالاس المركز الـ 12 برصيد 44 نقطة.

موعد مباراة أرسنال ضد كريستال بالاس

مواجهة فريق أرسنال ضد نظيره كريستال بالاس، التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 34 ببطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025، تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساء غد الأربعاء الموافق 23 إبريل الجاري.

أرسنال ضد كريستال بالاس

التشكيل المتوقع لـ أرسنال ضد كريستال بالاس

نستعرض تشكيل فريق أرسنال المتوقع ضد كريستال بالاس والذي من المنتظر أن يشهد مشاركة الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: يوريان تيمبر، ويليام ساليبا، جابرييل،لويس سكيلي.

خط الوسط: مارتن أوديجارد، توماس بارتي، ديكلان رايس.

خط الهجوم: ميكيل ميرينو، جابرييل مارتينيلي، لياندرو تروسارد.

مشاهدة ماتش أرسنال ضد كريستال بالاس

يتم نقل مباراة فريق أرسنال ضد كريستال بالاس ، عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 1.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهة أرسنال ضد كريستال بالاس

يرصد لكم موقع الموجز، جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي قبل انطلاق قمة أرسنال ضد كريستال بالاس ويأتي كالآتي:

1-نادي ليفربول 79 نقطة

2- أرسنال 66 نقطة

3 - نيوكاسل يونايتد 59 نقطة

4- مانشستر سيتي 58 نقطة

5- تشيلسي 57 نقطة

6- نوتينجهام فورست 57 نقطة

7- أستون فيلا، 57 نقطة.

8- بورنموث، 49 نقطة.

9- فولهام، 48 نقطة.

10- برايتون، 48 نقطة.

11- برينتفورد، 46 نقطة.

12- كريستال بالاس، 44 نقطة.

13- إيفرتون، 38 نقطة.

14- مانشستر يونايتد، 38 نقطة.

15- ولفرهامبتون، 38 نقطة.

16- توتنهام، 37 نقطة.

17- وست هام، 36 نقطة.

18- إيبسويتش تاون، 21 نقطة.

19- ليستر سيتي، 18 نقطة.

20 ساوثهامبتون 11 نقاط.

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