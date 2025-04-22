القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي اليوم

يترقب عشاق كرة القدم، مواجهة فريق مانشستر سيتي ضد أستون فيلا ، والتي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 34 من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025.

يبحث فريق مانشستر سيتي عن الفوز أمام نظيره أستون فيلا في ظل الصراع علي الصعود إلي دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل حيث يحتل الفريق المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 58 نقطة، بينما يحتل فريق أستون فيلا المركز الـ 7 برصيد 57 نقطة.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد أستون فيلا

مباراة فريق مانشستر سيتي أمام نظيره فريق أستون فيلا، في المواجهة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 34 من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025، تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساء غدا الثلاثاء الموافق 22 إبريل الجاري.

القنوات الناقلة لماتش مانشستر سيتي أمام أستون فيلا

يتم نقل قمة فريق مانشستر سيتي ضد نظيره فريق أستون فيلا ، عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 1.

مانشستر سيتي ضد أستون فيلا

التشكيل المتوقع لـ مانشستر سيتي ضد أستون فيلا

يرصد لكم موقع الموجز، تشكيل فريق مانشستر سيتي أمام نظيره فريق أستون فيلا والذي يشهد مشاركة الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: يوشكو جفارديول، روبن دياز، عبد القادر خوسانوف، ماثيو نونيز.

خط الوسط: نيكو جونزاليس، ماتيو كوفاسيتش، فيل فودين.

خط الهجوم: عمر مرموش، جيرمي دوكو، سافينيو.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة مانشستر سيتي ضد أستون فيلا

نرصد لكم جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهة فريق مانشستر سيتي أمام نظيره فريق أستون فيلا ويأتي كالآتي:

1-نادي ليفربول 79 نقطة

2- أرسنال 66 نقطة

3 - نيوكاسل يونايتد 59 نقطة

4- مانشستر سيتي 58 نقطة

5- تشيلسي 57 نقطة

6- نوتينجهام فورست 57 نقطة

7- أستون فيلا، 57 نقطة.

8- بورنموث، 49 نقطة.

9- فولهام، 48 نقطة.

10- برايتون، 48 نقطة.

11- برينتفورد، 46 نقطة.

12- كريستال بالاس، 44 نقطة.

13- إيفرتون، 38 نقطة.

14- مانشستر يونايتد، 38 نقطة.

15- ولفرهامبتون، 38 نقطة.

16- توتنهام، 37 نقطة.

17- وست هام، 36 نقطة.

18- إيبسويتش تاون، 21 نقطة.

19- ليستر سيتي، 18 نقطة.

20 ساوثهامبتون 11 نقاط.

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