حقيقة طرد بيسيرو من الفندق.. الزمالك يوضح ويكشف التفاصيل

الزمالك ينفي شائعات طرد بيسيرو ويؤكد استقراره.. أثارت بعض التقارير الصحفية خلال الساعات الماضية حالة من الجدل داخل أوساط جماهير نادي الزمالك، بعد انتشار أنباء تزعم تعرض المدير الفني البرتغالي جوزيه بيسيرو للطرد من فندق إقامته بسبب تأخر سداد الفواتير، وسط تلميحات بإمكانية رحيله عن الفريق، ويستعرض الموجز الحقيقة ويكشف التفاصيل.

إلا أن إدارة نادي الزمالك سارعت بنفي هذه الشائعات جملة وتفصيلًا، مؤكدة أن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن غير صحيح ولا يمت للواقع بصلة، ويهدف فقط إلى زعزعة استقرار الفريق في هذه المرحلة الحساسة من الموسم.

وكيل بيسيرو يرد: لا توجد مشاكل.. والمدرب مستمر

وفي أول رد رسمي على هذه الأنباء، أكد مروان الشربيني، وكيل أعمال جوزيه بيسيرو، في تصريحات صحفية، أنه تواصل مع المدرب البرتغالي مؤخرًا، وأن الأخير نفى تمامًا تعرضه لأي مضايقات أو طرد من الفندق.

وأوضح الشربيني أن بيسيرو يقيم بشكل طبيعي في الفندق المخصص له من قبل النادي، ولا توجد أية فواتير متأخرة أو تهديدات من إدارة الفندق، مشددًا على أن العلاقة بين المدرب وإدارة الزمالك جيدة وتسير في إطار من التعاون والاحترام.

مصدر من الزمالك: شائعات هدفها إثارة البلبلة

من جهته، أكد مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك أن هذه الأنباء عارية تمامًا من الصحة، واصفًا إياها بأنها محاولات مكشوفة لإثارة البلبلة داخل صفوف الفريق. وأشار إلى أن النادي ملتزم بسداد جميع التزاماته المالية تجاه الفندق بشكل منتظم.

وأضاف المصدر أن الزمالك يسعى بالفعل لتوفير شقة سكنية للمدرب بيسيرو خلال الفترة المقبلة، في إطار خطة لتأمين مزيد من الاستقرار للجهاز الفني استعدادًا لما تبقى من الموسم الكروي.

الزمالك يستعد لمواجهة المصري في الدوري

على صعيد آخر، عاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى تدريباته الجماعية صباح اليوم، وذلك استعدادًا لمواجهة النادي المصري البورسعيدي، في المباراة المرتقبة المقرر إقامتها في الأول من مايو المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة حسم الدوري العام المصري.

ويأمل الجهاز الفني بقيادة بيسيرو في تحقيق نتيجة إيجابية لمواصلة الزحف نحو المراكز المتقدمة، خاصة بعد الأداء المتطور الذي قدمه الفريق في المباريات الأخيرة.

الزمالك يتمسك بالاستقرار ويرفض تشتيت التركيز

تؤكد إدارة الزمالك أن الفريق في حاجة إلى الدعم الجماهيري والتركيز في الفترة الحالية، بدلاً من الانشغال بالشائعات والأخبار المغلوطة، كما طالبت وسائل الإعلام بتحري الدقة في نقل المعلومات، وعدم الانسياق وراء مصادر غير موثوقة.

بهذا الرد الرسمي، يضع الزمالك حدًا للجدل الدائر حول مصير بيسيرو، ويؤكد أن المدرب مستمر في منصبه ويقود التحضيرات للمواجهات المقبلة بثبات ودعم كامل من الإدارة.

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