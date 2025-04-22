قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي وصن داونز في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

تعرف على موعد المباراة وطريقة مشاهدة اللقاء عبر التردد الأرضي..

موعد مباراة الأهلي وصن داونز المرتقبة

تنتظر جماهير النادي الأهلي مواجهة نارية أمام فريق صن داونز الجنوب أفريقي، في إطار إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025، ومن المقرر أن تُقام المباراة يوم الجمعة المقبلة الموافق 25 أبريل، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ويستعرض الموجز تفاصيل الخبر.



وتأتي أهمية هذه المباراة بعد انتهاء مواجهة الذهاب في جنوب أفريقيا بالتعادل السلبي، مما يُشعل أجواء لقاء العودة الذي سيحسم هوية المتأهل إلى النهائي القاري.

قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي وصن داونز

في خبر سار لجماهير الكرة المصرية، أعلنت قناة تايم سبورتس الأرضية عن نقل مباراة الأهلي وصن داونز مجانًا عبر البث الأرضي، دون الحاجة إلى اشتراك مدفوع. وتُعد هذه الخطوة فرصة مميزة لعشاق الفريق الأحمر لمتابعة اللقاء من منازلهم ودعم الفريق في هذه المواجهة الحاسمة.

خطوات مشاهدة المباراة مجانًا على التلفاز

لمشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز مجانًا عبر التردد الأرضي لقناة Time Sports، يجب اتباع الخطوات التالية:

1. تحويل إعدادات جهاز التلفاز إلى وضع الاستقبال الأرضي بدلاً من البث الفضائي.



2. توصيل أريال خارجي بالتلفاز لاستقبال القنوات الأرضية.



3. الدخول إلى قائمة الإعدادات أو الضبط باستخدام الريموت كنترول.



4. اختيار قائمة القنوات، ثم الدخول على إعدادات توليف القناة.



5. اختيار البحث التلقائي وتحديد البحث الرقمي.



6. إدخال تردد القناة الأرضية UHF 32.



7. تثبيت القناة بعد الانتهاء من البحث.

بهذه الخطوات البسيطة، سيتمكن المشاهدون من متابعة المباراة المرتقبة بدون أي تكلفة.

حضور جماهيري كامل في استاد القاهرة

وفي إطار دعم النادي الأهلي خلال المباراة، وافقت الجهات الأمنية على السماح بحضور الجماهير بالسعة الكاملة لاستاد القاهرة الدولي. ويأمل النادي في الاستفادة من هذا الدعم الجماهيري الكبير لتعزيز فرصه في التأهل إلى النهائي الأفريقي، وتحقيق اللقب الغائب عن خزائنه منذ عام 2021.

الأهلي يسعى للثأر وتحقيق إنجاز جديد

يسعى الأهلي بقيادة المدرب مارسيل كولر إلى تحقيق الفوز على صن داونز، والثأر من الإقصاء المتكرر أمام الفريق الجنوب أفريقي في السنوات الماضية. ويعتمد المارد الأحمر على كتيبة من النجوم أبرزهم حسين الشحات، وبيرسي تاو، ومحمد الشناوي، لتحقيق نتيجة إيجابية تُرضي طموحات جماهيره.

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