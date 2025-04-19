موعد مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري الأبطال اليوم والقنوات الناقلة

يترقب عشاق الكرة الأفريقية، قمة الأهلي ضد صن داونز ، التي تجمعهما ضمن منافسات نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري 2024-2025.

يسعي النادي الأهلي لتحقيق الفوز خلال مواجهة نظيره فريق صن داونز قبل خوض مباراة العودة مساء الجمعة 25 إبريل الجاري للاقتراب من التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا لموسم 2024-2025.

موعد قمة الأهلي ضد صن داونز

قمة الأهلي أمام نظيره فريق صن داونز الجنوب أفريقي ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2024- 2025، تستضيفها جنوب أفريقيا في الثالثة عصر اليوم السبت المقبل الموافق 19 ابريل الجاري علي أن يستضيف استاد القاهرة مواجهة العودة يوم 25 ابريل الجاري.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد صن داونز

يتم بث مواجهة الأهلي المصري أمام نظيره فريق صن داونز الجنوب أفريقي ضمن منافسات نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري 2024- 2025، على الهواء مباشرة عبر مجموعة قنوات beIN SPORTS.

الأهلي ضد صن داونز

قائمة الأهلي ضد صن داونز

وتضم قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز كل من:

محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أشرف داري - محمد هاني - أحمد نبيل كوكا - مصطفى العش - عمر كمال عبد الواحد - مروان عطية - أكرم توفيق - إمام عاشور - عمرو السولية - أحمد رضا – محمد مجدي "أفشة" - طاهر محمد طاهر - حسين الشحات - محمد عبد الله - كريم نيدفيد - وسام أبو علي - نييتس جراديشار وأشرف بنشرقي.

التشكيل المتوقع لـ الأهلي ضد صن داونز

يرصد الموجز، تشكيل فريق الأهلي المصري المتوقع ضد نظيره فريق صن داونز الجنوب أفريقي ويأتي كالتالي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أشرف داري، رامي ربيعة ، علي معلول، محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، أفشة.

خط الهجوم: وسام أبوعلي، جراديشار،أشرف بن شرقي.

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