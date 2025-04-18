غيابات في قائمة الأهلي أمام صن داونز بذهاب نصف نهائي دوري إفريقيا

الأهلي يواجه صن داونز في قمة نارية على ملعب بريتوريا.. يستعد الفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلي، بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، لمواجهة قوية أمام صن داونز الجنوب إفريقي، غدًا السبت، في إطار ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2025. وتُقام المباراة على ملعب مدينة بريتوريا في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، وسط تطلعات جماهير القلعة الحمراء لتحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء العودة في القاهرة، ويستعرض الموجز تفاصيل الغيابات.

قائمة غيابات الأهلي قبل موقعة صن داونز

يدخل الأهلي اللقاء بغيابات مؤثرة في تشكيلته، حيث تأكد غياب كل من:

علي معلول: يعاني من إصابة عضلية.

عمر الساعي: لم يتعافَ بعد من إصابته الأخيرة.

خالد عبد الفتاح ومصطفى مخلوف: بسبب إصابات عضلية متفاوتة.

كريم فؤاد ويحيى عطية الله وكريم الدبيس: بسبب مشاكل صحية وعضلية تستدعي الراحة.



وتؤثر هذه الغيابات على خيارات الجهاز الفني خاصة في خط الدفاع، ما يفرض تحديات كبيرة على المدرب مارسيل كولر في وضع التشكيل الأمثل.

تفاصيل الاجتماع الفني قبل المباراة

شهد أحد فنادق مدينة بريتوريا صباح اليوم الجمعة انعقاد الاجتماع الفني للمباراة، بحضور مندوبي الأهلي وصن داونز ومراقبي اللقاء. وتم الاتفاق خلال الاجتماع على الزي الرسمي للفريقين، حيث سيرتدي النادي الأهلي زيه التقليدي المكوّن من:

القميص الأحمر

الشورت الأبيض

الجوارب الحمراء



بينما يظهر صن داونز بالقميص الأصفر والشورت الأزرق والجوارب البيضاء. وسيرتدي حارس مرمى الأهلي زيًا أزرق بالكامل، بينما يظهر حارس صن داونز بزي بنفسجي.

كما ناقش الاجتماع الفني مواعيد وصول الفريقين إلى الملعب، وعمليات الإحماء، بالإضافة إلى الترتيبات التنظيمية الخاصة باللقاء.

القنوات الناقلة للمباراة وطاقم التحكيم

من المقرر أن تُنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) مهمة إدارة المباراة إلى طاقم تحكيم صومالي بقيادة الحكم عمر قرطان، ويعاونه:

جيلبرت شيريوت (مساعد أول) من كينيا

ستيفان أونيانجو (مساعد ثانٍ) من كينيا

بيتر كامامو (حكم رابع)



وفي غرفة تقنية الفيديو (VAR)، يتولى الجابوني بير أتشو مسؤولية التحكيم، ويعاونه الغاني دانيال لاريا كمساعد فيديو.

استعدادات الفريق الأحمر

يواصل فريق الأهلي استعداداته على قدم وساق، حيث أجرى مرانه الأخير اليوم في بريتوريا، وسط تركيز كبير من اللاعبين والجهاز الفني على تحقيق نتيجة إيجابية، ويأمل الأحمر في مواصلة مشواره القاري وحصد اللقب الحادي عشر في تاريخه بدوري الأبطال.

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