موعد مباراة الأهلي ضد فاركو اليوم في كأس عاصمة مصر

يترقب عشاق الكرة المصرية، مواجهة فريق الأهلي ضد نظيره فريق فاركو التي تجمعهما علي استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة ببطولة كأس عاصمة مصر.

يخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي مواليد 2005، هذه المواجهة لسفر الفريق الأول إلي جنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز ويسعي لتحقيق الفوزأمام فاركو بعد الهزيمة أمام إنبى وطلائع الجيش في الجولتين الأولي والثانية من البطولة.

موعد قمة الأهلي أمام فاركو

مواجهة فريق الأهلي أمام نظيره فريق فاركو التي تجمعهما علي استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة ببطولة كأس عاصمة مصر، تنطلق في الرابعة مساء اليوم الخميس 17 ابريل الجاري.

مشاهدة قمة الأهلي ضد فاركو

مواجهة فريق الأهلي أمام نظيره فريق فاركو التي تجمعهما علي استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالة لمباريات المجموعة الثالثة ببطولة كأس عاصمة مصر، يتم نقلها عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس.

الأهلي ضد فاركو

الأهلي ضد صن داونز

يستعد فريق الأهلي لمواجهة نظيره فريق صن داونز الجنوب أفريقي ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2024- 2025، وتنطلق المواجهة في جنوب أفريقيا في الثالثة عصر بعد غد السبت الموافق 19 ابريل الجاري علي أن يستضيف استاد القاهرة مواجهة العودة يوم 25 ابريل الجاري.

مشاهدة ماتش الأهلي ضد صن داونز

يمكنك متابعة مواجهة فريق الأهلي المصري ضد نظيره فريق صن داونز الجنوب أفريقي ضمن منافسات نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري 2024- 2025 ، على الهواء مباشرة عبر مجموعة قنوات beIN SPORTS.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد صن داونز

يرصد الموجز، تشكيل فريق الأهلي المصري ضد نظيره فريق صن داونز الجنوب أفريقي ويأتي كالتالي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أشرف داري، رامي ربيعة ، علي معلول، محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، أفشة.

خط الهجوم: وسام أبوعلي، جراديشار،أشرف بن شرقي.

اقرأ أيضًا:

مدافع ريال مدريد يحسم الجدل حول رحيله في الميركاتو الصيفي

ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى كأس العالم 2026 بقيادة حسام حسن ؟