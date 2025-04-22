التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري الأبطال والقنوات الناقلة

يترقب عشاق الكرة الأفريقية، قمة فريق الأهلي ضد صن داونز ، التي تجمعهما في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري 2024-2025.

لا بديل أمام فريق الأهلي سوي تحقيق الفوز بأي نتيجة خلال تلك القمة الصعبة أمام نظيره فريق صن داونز بعد انتهاء لقاء الذهاب بالتعادل السلبي بين الفريقين لحسم تذكرة التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا لموسم 2024-2025.

التشكيل المتوقع لـ الأهلي ضد صن داونز

يرصد الموجز، تشكيل فريق الأهلي المصري المتوقع ضد نظيره فريق صن داونز الجنوب أفريقي ويأتي كالتالي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أشرف داري، رامي ربيعة ، مصطفي العش، محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، أفشة.

خط الهجوم: وسام أبوعلي، جراديشار،أشرف بن شرقي.

موعد قمة الأهلي أمام صن داونز

قمة فريق الأهلي أمام نظيره فريق صن داونز الجنوب أفريقي ضمن منافسات إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2024- 2025، تنطلق في السابعة مساء الجمعة المقبل الموافق 25 ابريل الجاري بملعب استاد القاهرة.

الأهلي ضد صن داونز

مشاهدة ماتش الأهلي ضد صن داونز

يمكنك متابعة مواجهة الأهلي ضد نظيره فريق صن داونز الجنوب أفريقي ضمن منافسات إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري 2024- 2025، على الهواء مباشرة عبر مجموعة قنوات beIN SPORTS.

التشكيل المتوقع لـ صن داونز ضد الأهلي

حراسة المرمى: وليامز.

خط الدفاع: موداو - كيكانا - ليبوسا - موديبا.

خط الوسط: موكوينا - آليندي - آدمز.

خط الهجوم: ماتيوس - شالويلي - ريبيرو.

طاقم تحكيم قمة الاهلى أمام صن داونز



كشف الكاف عن طاقم مباراة الاهلى ضد صن داونز فى إياب نصف نهائي دوري الأبطال، بقيادة الحكم الدولي الموريتاني دحان بيدا لإدارة مباراة الأهلي وصن داونز وسيعاون بيدا كل من من الإيفواري أدوا هيرمان ديزيريه والتوجولي جوناثان كوفي (حكمين مساعدين)، والرواندي صامويل أويكوندا (حكما رابعا).

كما أعلن كاف تواجد الإثيوبي بامالاك تسيما لإدارة تقنية حكم الفيديو «الفار»، ويعاونه الرواندية ساليما موكانسانجا.

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