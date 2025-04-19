بث مباشر ماتش الأهلي ضد صن داونز في دوري الأبطال اليوم

يقدم "الموجز" خدمة لقرائه ومتابعيه، بنشر بث مباشر لمواجهة فريق الأهلي ضد صن داونز ، التي تجمعهما ضمن منافسات نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري 2024-2025..

تشكيل الأهلي ضد صن داونز

شاهد ماتش الأهلي ضد صن داونز

شاهد مباراة الأهلي ضد صن داونز

من المنتظر أن يشهد تشكيل الأهلي ضد صن داونز الدفع بالأسماء الأتية..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أشرف داري، رامي ربيعة ، علي معلول، محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، أفشة.

خط الهجوم: وسام أبوعلي، جراديشار،أشرف بن شرقي.

مشاهدة مباراة الأهلي ضد صن داونز

مشاهدة ماتش الأهلي ضد صن داونز

قمة الأهلي أمام نظيره فريق صن داونز الجنوب أفريقي ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2024- 2025، تستضيفها جنوب أفريقيا في الثالثة عصر اليوم السبت المقبل الموافق 19 ابريل الجاري علي أن يستضيف استاد القاهرة مواجهة العودة يوم 25 ابريل الجاري.

د1..

بث مباشر ماتش الأهلي ضد صن داونز في دوري الأبطال

يمكن للجماهير عبر الخدمة التي يقدمها موقع “الموجز”متابعة أحداث مباراة فريق الأهلي ضد نظيره فريق صن داونز التي تجمعهما ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2024- 2025، لحظة بلحظة ومتابعة كافة تفاصيل اللقاء وكواليس ما قبل المباراة وما بعدها من أحداث.

مباراة الأهلي ضد صن داونز

الان ماتش الأهلي ضد صن داونز

يتم بث مواجهة الأهلي المصري أمام نظيره فريق صن داونز الجنوب أفريقي ضمن منافسات نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري 2024- 2025، على الهواء مباشرة عبر مجموعة قنوات beIN SPORTS.

الأهلي ضد صن داونز

بث مباشر مباراة الأهلي ضد صن داونز

يبحث فريق الأهلي عن تحقيق الفوز خلال مواجهة نظيره فريق صن داونز قبل خوض مباراة العودة مساء الجمعة 25 إبريل الجاري للاقتراب من التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا لموسم 2024-2025.

اقرأ أيضًا:

نجم ليفربول سيوقع مع ريال مدريد لمدة 5 سنوات.. تقارير تفجرها

ماذا قال حسام حسن لـ زيزو بعد أنباء توقيعه لـ الأهلي؟..الغندور يكشف