تفاصيل قضيةرجل أعمال متهم بالنصب على لاعب الأهلي محمد مجدي أفشة

في تطور قانوني بارز شهدته الأوساط الرياضية، أصدرت محكمة جنح القاهرة الجديدة حكمًا نهائيًا في القضية التي رفعها لاعب النادي الأهلي محمد مجدي "أفشة" ضد رجل الأعمال رمضان حسني، بعد اتهامه بالاستيلاء على شيك مالي دون وجه حق ،والقضية تعلقت بصفقة فاشلة لشراء سيارة، وانتهت بحبس المتهم بعد ثبوت التهمة.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل كاملة .

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث القضية إلى اتفاق بين أفشة والمتهم رمضان حسني على جلب سيارة "رنج روفر" من الخارج، مقابل شيك مؤجل الدفع بقيمة 13 مليون جنيه، وبعد تحرير الشيك، امتنع المتهم عن تنفيذ الاتفاق ورفض إرجاع المبلغ، ما دفع أفشة لتقديم بلاغ رسمي بتهمة النصب والاحتيال.

التحقيقات وإثبات التهمة

باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، حيث تم جمع الأدلة وسماع أقوال اللاعب والشهود، وتبين من التحقيقات أن المتهم تعمد الاستيلاء على الشيك دون نية لتنفيذ الاتفاق، مما دفع النيابة لإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة.

الحكم وتنفيذ العقوبة

قضت المحكمة في يناير 2025 بحبس المتهم 3 سنوات مع تغريمه 10 آلاف جنيه، بعد ثبوت الجريمة بحقه ،كما أمرت الأجهزة الأمنية بسرعة تنفيذ الحكم، وتم بالفعل القبض على المتهم تمهيدًا لإيداعه السجن.

ردود الأفعال والإعلام

أثارت القضية ردود فعل واسعة، خاصة أن المجني عليه من أبرز نجوم الكرة المصرية، فيما اعتبر البعض أن الواقعة تسلط الضوء على خطورة الثقة الزائدة في المعاملات المالية دون ضمانات قانونية قوية.

وأثبتت هذه القضية أن القانون يحمي حقوق الأفراد، مهما كانت شهرتهم أو طبيعة خصومهم، وقد أصبح الحكم رسالة تحذيرية لكل من يتعامل بمثل هذه الطرق في الوسط الرياضي وغيره.

الأساس القانوني في الحكم

اعتمدت المحكمة في حكمها على مواد قانون العقوبات المصري الخاصة بجريمة إصدار شيك بدون رصيد، والتي تُعد من الجرائم الجنائية التي تستوجب الحبس، خاصة إذا ثبت توافر نية الإضرار بالمجني عليه، وقد اعتبرت المحكمة أن قيام المتهم بتحرير الشيك دون رصيد حقيقي، مع امتناعه عن تسليم السيارة أو إعادة المبلغ، يمثل دليلًا كافيًا على توافر أركان الجريمة، ويُعد هذا الحكم مثالًا لتفعيل القانون في قضايا النصب المالي، حتى وإن كانت بين أطراف ذوي شهرة أو نفوذ.

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