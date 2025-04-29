القصة الكاملة لـ فيديو تيك توك يتسبب في طعن طالب لزميله داخل الحرم الجامعي

فيديو تيك توك.. شهدت جامعة سوهاج الجديدة واقعة مؤسفة داخل الحرم الجامعي، حيث أقدم طالب بكلية التربية على طعن زميله بسلاح أبيض "مطواة"، وذلك إثر خلاف نشب بينهما بسبب تصوير مقطع فيديو على تطبيق تيك توك، مما أثار حالة من الغضب بين الطلاب وانتشرت تفاصيل الواقعة سريعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وينشر الموجز خلال السطور التالية تفاصيل واقعة طعن طالب لزميلة داخل الحرم الجامعي بسبب فيديو تيك توك.

تفاصيل واقعة طعن طالب لزميله داخل الحرم الجامعي

وفقًا لما ورد في بلاغ رسمي تلقته الأجهزة الأمنية، فقد بدأت الأحداث عندما كان أحد الطلاب يقوم بتصوير فيديو على تيك توك داخل الجامعة، وظهرت في خلفية التصوير طالبة دون علمها أو موافقتها، الأمر الذي دفعها لمطالبته بحذف المقطع فورًا.

وعند رفض الطالب حذف الفيديو، تدخل أحد زملائها دفاعًا عنها، مما أدى إلى نشوب مشادة كلامية تحولت إلى اشتباك بين الطرفين، قام خلالها الطالب المتهم بإشهار سلاح أبيض (مطواة) وطعن زميله، مما تسبب في إصابة الأخير.

طعن طالب في جامعة سوهاج ونقله للمستشفى

على الفور، تمكن أفراد الأمن الجامعي من السيطرة على الموقف وتحفظوا على الطالب المتهم، وتم نقل المصاب إلى المستشفى الجامعي لتلقي الإسعافات اللازمة، بينما تسلمت الشرطة المتهم لاستكمال التحقيقات.

جامعة سوهاج تصدر بيان تجاه واقعة طعن طالب لزميله

أصدر الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، تعليماته بفتح تحقيق داخلي عاجل في الواقعة، واتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة وفق اللوائح الجامعية.

رئيس جامعة سوهاج

وفي بيان إعلامي رسمي، أوضحت الجامعة تفاصيل الواقعة، مشيرة إلى أن الطالب "ا.ك" بكلية التجارة، قام بتصوير فيديو ظهر فيه الطالب "ح.ي" من كلية الآداب، بالإضافة إلى عدد من الطلاب والطالبات دون علمهم، مما تسبب في تبادل السب والقذف بين الطرفين، تطورت إلى اشتباك بالأيدي انتهى بإصابة أحدهما.

وأكدت الجامعة في بيانها أن الحرم الجامعي له قدسيته، ولن يتم التهاون مع أي تجاوز، مشددة على أن القرار التأديبي سيكون رادعًا للجميع لضمان الأمن والأمان داخل الحرم الجامعي.

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