تنظر محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الأولى، المنعقدة في محكمة إيتاي البارود في محافظة البحيرة، غد الأربعاء الموافق 30 أبريل 2025، أولى جلسات محاكمة صبري. ك.ج.ا، 79 عاما، مراقب مالي بأحد المدارس الخاصة بمدينة دمنهور، والمتهم في القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات كلي وسط دمنهور، بتهمة هتك عرض طفل بغير قوة أو تهديد ، ويعرض الموجز قضية هتك عرض الطفل ياسين .

وكان المستشار محمد الحسيني، المحامي العام لنيابات وسط دمنهور الكلية، قرر إحالة المتهم لمحكمة جنايات دمنهور، بتهمة هتك عرض الطفل ياسين.م.ع، 5 سنوات، بأن أولج عضوه الذكري بدبره، على النحو المبين بأوراق القضية، وبناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية المعاقب عليها بالمادة 261 / 201 من قانون العقوبات.

محكمة جنايات دمنهور

وبعد الاطلاع على المادة 214 /2 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 170 لسنة 1981، تم إحالة القضية إلى محكمة جنايات دمنهور التابعة لمحكمة استئناف الإسكندرية لمعاقبة المتهم وفقًا لأمر الإحالة الصادر بتاريخ 2 مارس 2025، مع إرفاق صحفية الحالة الجنائية للمتهم، وإعلانه بأمر الإحالة.

واقعة التعدي على الطفل ياسين

كشفت التحقيقات في واقعة التعدي على الطفل ياسين تفاصيل جديدة حول اتهام موظف مالي بهتك عرض طفل داخل إحدى المدارس الخاصة بدمنهور، واستندت جهات التحقيق إلى تقرير الطب الشرعي المبدئي الذي أعده رئيس قسم الطب الشرعي بدمنهور، والذي تولى توقيع الكشف على الطفل المجني عليه.

إحالة مراقب مالي بمدرسة في دمنهور للمحاكمة بتهمة هتك عرض تلميذ

قرار جهات التحقيق

وقال الطبيب الشرعي أمام جهات التحقيق في واقعة التعدي على الطفل ياسين بالتحقيقات ياسر محمد حيري بركات رئيس مصلحة الطب الشرعي بدمنهور: أنا طبيب شرعي منذ عام 2000 وأشغل منصب رئيس قسم الطب الشرعي بدمنهور منذ عام 2014، وبناءً على قرار جهات التحقيق، قمت يوم 14 فبراير 2024 بتوقيع الكشف الطبي الشرعي على الطفل المجني عليه، ياسين، والاطلاع على مذكرة جهات التحقيق وما جاء بها".

الطفل يبلغ من العمر ست سنوات

وأضاف رئيس مصلحة الطب الشرعي بدمنهور في واقعة التعدي على طفل البحيرة بمناظرة الطفل تبين لي أنه يبلغ من العمر نحو ست سنوات، ولا توجد به أي إصابات ظاهرية، ولم يشكُ من أعراض وقت الكشف، وبالفحص الموضعي لمنطقة التعدي، لاحظت وجود اتساع عند وضع الطفل بوضعية السجود وإبعاد الإليتين إلا أنني لم أرصد وجود أي آثار إصابية، سواء قديمة أو حديثة، في هذه المنطقة.

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