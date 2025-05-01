بونجاح يكشف أسباب فشل انتقاله إلى الأهلي المصري

الشمال القطري تمسك بخدمات المهاجم الجزائري..كشف النجم الجزائري بغداد بونجاح، مهاجم نادي الشمال القطري، عن تفاصيل جديدة تتعلق بفشل انتقاله إلى صفوف النادي الأهلي المصري خلال الفترة الماضية، رغم وجود عرض رسمي وقوي من القلعة الحمراء، ويرصد الموجز التفاصيل.

وأوضح بونجاح، في تصريحات صحفية أن المفاوضات بينه وبين الأهلي وصلت إلى مراحل متقدمة، لكن إدارة نادي الشمال تمسكت باستمراره ضمن صفوف الفريق، وهو ما أدى إلى تعثر الصفقة في مراحلها النهائية.

عقد مستمر حتى 2027

يرتبط بونجاح بعقد رسمي مع نادي الشمال القطري يمتد حتى 30 يونيو 2027، مما يعقد مهمة أي نادٍ يرغب في التعاقد معه دون الحصول على موافقة إدارة النادي. وكان الأهلي المصري قد أبدى اهتمامًا قويًا بالحصول على خدمات بونجاح لدعم الخط الأمامي، خاصة في ظل تراجع المستوى التهديفي لبعض المهاجمين في الفترة الأخيرة.

الأهلي يبحث عن مدرب جديد بعد إقالة كولر

في سياق متصل، يمر النادي الأهلي بفترة من التغيير على مستوى الجهاز الفني، بعد أن أعلن رسميًا إقالة المدرب السويسري مارسيل كولر، عقب الخروج من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على يد فريق صن داونز الجنوب إفريقي.

وقررت إدارة النادي تعيين عماد النحاس مديرًا فنيًا مؤقتًا لحين التعاقد مع مدرب أجنبي جديد. ووفقًا لتقارير صحفية، هناك ثلاثة أسماء بارزة مرشحة لتولي تدريب الفريق، أبرزهم البرتغالي فيتور برونو، المدرب السابق لنادي بورتو.

أسماء مرشحة لتدريب الأهلي

بالإضافة إلى برونو، تضمنت قائمة المرشحين كلًا من المدرب الألماني ماركو روزا، الذي سبق له قيادة نادي لايبزيج، وكذلك البرتغالي جوزيه جوميز، المدرب الحالي لنادي الفتح السعودي والسابق لنادي الزمالك المصري.

وذكرت مصادر مقربة من إدارة الأهلي أن اللجنة الفنية لا تزال تدرس ملفات عدد من المدربين الأجانب لاختيار الأنسب، خاصة في ظل رغبة النادي في العودة لمنصات التتويج القارية والمحلية خلال الفترة المقبلة.

بونجاح.. سعيد في قطر ولكن كل شيء وارد

وعن مستقبله، قال بونجاح: "أنا سعيد في قطر وأحترم عقدي مع الشمال، لكن في كرة القدم كل شيء ممكن، وسأبقي كل الخيارات مفتوحة إذا ما حصل توافق بين الأطراف".

هذا التصريح يفتح الباب أمام احتمالية إحياء المفاوضات مستقبلاً، في حال قررت إدارة الشمال الاستغناء عن خدماته أو أبدى اللاعب رغبة رسمية في الرحيل.

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