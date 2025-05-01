ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك ضد المصري اليوم

تتابع جماهير كرة القدم المصرية، بشغف كبير جدول ترتيب الدوري المصري، قبل انطلاق مباراة الزمالك ضد المصري، اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة للمرحلة النهائية من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2024-2025.

دخلت منافسات بطولة الدوري مرحلة الحسم في ظل صراع شرس علي لقب البطولة حيث حقق الأهلي الفوز علي نظيره فريق بتروجت وحقق فريق بيراميدز الفوز علي نظيره فريق حرس الحدود ويلتقي فريق الزمالك نظيره المصري اليوم.

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك ضد المصري

نستعرض جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة مباراة الزمالك ضد المصري ضمن مباريات الجولة الثالثة للمرحلة النهائية ويأتي كالتالي:

ترتيب الأندية المتنافسة على اللقب

1- بيراميدز (47 نقطة)

2- الأهلي (43 نقطة)

3- الزمالك (38 نقطة)

4- المصري البورسعيدي (34 نقطة)

5- البنك الأهلي (29 نقطة)

6- سيراميكا كليوباترا (27 نقطة)

7- فاركو (26 نقطة)

8- بتروجت (25 نقطة)

9- حرس الحدود (22 نقطة)

ترتيب الأندية المتنافسة على البقاء

1- زد إف سي - 27 نقطة

2- الجونة - 24 نقطة

3- الاتحاد السكندري - 22 نقطة

4- طلائع الجيش - 21 نقطة

5- سموحة - 21 نقطة

6- غزل المحلة - 20 نقطة

7- إنبي - 18 نقطة

8- الإسماعيلي - 18 نقطة

9- مودرن سبورت - 12 نقطة

الزمالك ضد المصري

الزمالك ضد المصري

يواجه فريق الزمالك نظيره فريق المصري ضمن منافسات الجولة الثالثة للمرحلة النهائية من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2024-2025، وذلك فى الثامنة مساء بعد غد الخميس الموافق 1 مايو المقبل.

مشاهدة مباراة الزمالك ضد المصري

يمكنك مشاهدة قمة فريق الزمالك أمام نظيره فريق المصري ضمن منافسات بطولة الدوري المصري للموسم الجاري 2024-2025، على الهواء مباشرة عبر قنوات ON SPORT .

تشكيل الزمالك المتوقع ضد المصري

يرصد الموجز، تشكيل الزمالك المتوقع ضد نظيره المصري ويأتي كالتالي..

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمود بنتايج - صلاح مصدق - حسام عبد المجيد - محمود حمدي الونش.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - عمر جابر.

خط الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الجزيري - أحمد سيد زيزو.

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