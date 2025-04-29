التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي ضد بتروجت في الدوري

تترقب الجماهير المصرية، مواجهة فريق الأهلي ضد بتروجت ، التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الثالثة للمرحلة النهائية من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2024-2025.

يبحث فريق الأهلي عن العودة للانتصارات أمام بتروجت لمصالحة جماهيرة بعد الخروج من دوري أبطال أفريقيا، وفي ظل الصراع مع بيراميدز والزمالك علي لقب بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري.

التشكيل المتوقع لـ الأهلي ضد بتروجت

يرصد الموجز، تشكيل الأهلي المتوقع ضد بتروجت ويأتي كالتالي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أشرف داري، رامي ربيعة ، مصطفي العش، محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، أفشة.

خط الهجوم: وسام أبوعلي، جراديشار،أشرف بن شرقي.

موعد مباراة الأهلي ضد بتروجت

مواجهة فريق الأهلي ضد نظيره فريق بتروجت، التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الثالثة للمرحلة النهائية من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2024-2025 تنطلق فى الثامنة مساء غد الأربعاء الموافق 30 إبريل الجاري.

مشاهدة مباراة الأهلي أمام بتروجت

يمكنك مشاهدة مباراة فريق الأهلي أمام نظيره بتروجت ضمن منافسات بطولة الدوري المصري للموسم الجاري 2024-2025، على الهواء مباشرة عبر قنوات ON SPORT .

الأهلي ضد بتروجت

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الأهلي أمام بتروجت

نستعرض جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الأهلي ضد بتروجت ويأتي كالتالي:

ترتيب الأندية المتنافسة على اللقب

1- بيراميدز (44 نقطة)

2- الأهلي (40 نقطة)

3- الزمالك (38 نقطة)

4- المصري البورسعيدي (34 نقطة)

5- البنك الأهلي (29 نقطة)

6- سيراميكا كليوباترا (27 نقطة)

7- فاركو (26 نقطة)

8- بتروجت (25 نقطة)

9- حرس الحدود (22 نقطة)

ترتيب الأندية المتنافسة على البقاء

1- زد إف سي - 24 نقطة

2- الجونة - 23 نقطة

3- طلائع الجيش - 21 نقطة

4- غزل المحلة - 20 نقطة

5- سموحة - 20 نقطة

6- الاتحاد السكندري - 19 نقطة

7- الإسماعيلي - 18 نقطة

8- إنبي - 15 نقطة

9- مودرن سبورت - 12 نقطة

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