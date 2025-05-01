موعد مباراة برشلونة ضد بلد الوليد في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

يترقب عشاق الكرة الإسبانية، مباراة برشلونة ضد بلد الوليد التي تجمع الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ 34 من بطولة الدوري الإسباني للموسم الجاري 2024-2025.

يتصدر فريق برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، برصيد 76 نقطة ويأتي فريق ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 72 نقطة، بينما يحتل فريق بلد الوليد المركز الأخير برصيد 16 نقطة.

موعد مباراة برشلونة ضد بلد الوليد

مواجهة فريق برشلونة ضد بلد الوليد، المقررة مساء السبت المقبل الموافق 3 مايو الجاري، تنطلق في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت السعودية.

مشاهدة ماتش برشلونة ضد بلد الوليد

يمكنك متابعة أحداث مباراة برشلونة ضد بلد الوليد، عبر شاشة بي إن سبورت القطرية، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني الممتاز.

برشلونة ضد بلد الوليد

تشكيل برشلونة المتوقع ضد بلد الوليد

من المنتظر أن يشهد تشكيل برشلونة ضد بلد الوليد الدفع بالأسماء الأتية..

حراسة المرمى: تشيزني

خط الدفاع: كوندي، كوبارسي، أراوخو، بالدي

خط الوسط: فرينكي دي يونج، بيدري ، جافي

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال، توريس

ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة برشلونة ضد بلد الوليد

ويقدم لكم موقع الموجز فيما يلي، ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهة فريق برشلونة ضد بلد الوليد ويأتي جدول ترتيب الليجا كالآتي:

1- برشلونة 73 نقطة.

2- ريال مدريد 72 نقطة.

3- أتلتيكو مدريد 66 نقطة.

4- أتلتيك بيلباو 60 نقطة.

5- فياريال 55 نقطة.

6- ريال بتيس 54 نقطة.

7- سلتا فيجو 46 نقطة.

8- أوساسونا 44 نقطة.

9- مايوركا 44 نقطة.

10 - ريال سوسيداد 42 نقطة.

11- رايو فاليكانو 41 نقطة.

12- خيتافي 39 نقطة.

13- إسبانيول 39 نقطة.

14- فالنسيا 39 نقطة.

15- إشبيلية 37 نقطة.

16- جيرونا 35 نقطة.

17- ألافيس 34 نقطة.

18- لاس بالماس 32 نقطة.

19- ليجانيس 30 نقطة.

20- بلد الوليد 16 نقطة.

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