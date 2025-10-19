حقيقة رحيل حسام حسن عن تدريب منتخب مصر في كأس العالم 2026

أكد مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن المدير الفني حسام حسن سيقود منتخب مصر رسميًا في نهائيات كأس العالم 2026، مشددًا على أن الجهاز الفني مستمر في مهامه دون تغيير، باعتباره حقق أهدافه بنسبة 100%، ويرصد الموجز التفاصيل.

التأهل لأمم إفريقيا وكأس العالم

أوضح أبو زهرة خلال حديثه لقناة «دي إم سي» أن مهمة حسام حسن كانت واضحة منذ توليه المسؤولية، وتمثلت في قيادة المنتخب للتأهل إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية المغرب 2025، وكذلك الوصول إلى كأس العالم 2026، وهو ما تحقق بالكامل، وفق تعبيره. وأضاف أن ما قام به المدير الفني يعد إنجازًا يحسب له، خاصة أنه يُعد من أبرز رموز الكرة المصرية.

الرد على الانتقادات حول سهولة المجموعة

وحول الانتقادات التي وُجهت للمنتخب بسبب ضعف المجموعة في تصفيات كأس العالم، شدد أبو زهرة على أن المنتخب المصري عانى سابقًا أمام منتخبات متوسطة، مشيرًا إلى أن منتخبي نيجيريا والكاميرون يخوضان الملحق، أما كاب فيردي التي نجحت في حجز بطاقة التأهل للمونديال، فقد تفوّق عليها المنتخب المصري بنتيجة 3-0 في التصفيات، ما تسبب في غيابها عن أمم إفريقيا المقبلة.

كما أكد أن ما تحقق لم يكن بمحض المصادفة، بل نتيجة جهد وتعب وتخطيط واضح، مشيرًا إلى أن من يُنكر هذا العمل فهو لا يريد الاعتراف بالإنجاز.

استمرار حسام حسن في المونديال

جدد عضو اتحاد الكرة تأكيده على استمرار حسام حسن في قيادة الفراعنة خلال كأس العالم: "حسام حسن سيكون المدير الفني لمنتخب مصر في كأس العالم 2026"، قائلًا إن الاتحاد يدعم استقرار الجهاز الفني بشكل كامل.

وتساءل أبو زهرة مستنكرًا: "إذا وصل حسام حسن إلى نصف نهائي بطولة إفريقيا وتعرض 3 أو 4 لاعبين لإصابات، هل سنقيله؟"، في إشارة إلى ضرورة دعم الجهاز الفني والثقة فيه.

طموح جديد في التتويج باللقب الإفريقي الثامن

أبدى أبو زهرة طموح الاتحاد في رؤية المنتخب يحقق النجمة الثامنة في بطولة الأمم الإفريقية المقبلة، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني واللاعبين لديهم القدرة على المنافسة وتحقيق اللقب مرة أخرى.

استعدادات المنتخب للبطولات القادمة

يتأهب منتخب مصر للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا 2025 المقرر إقامتها في المغرب خلال شهر ديسمبر المقبل. كما سيخوض الفراعنة دورة ودية دولية في نوفمبر المقبل، ضمن الاستعدادات القارية.

وتتضمن مباريات البطولة الودية ما يلي:

إيران × كاب فيردي – 13 نوفمبر

مصر × أوزبكستان – 14 نوفمبر

مباراة تحديد المركز الثالث – 17 نوفمبر

المباراة النهائية – 18 نوفمبر

وستُقام جميع المباريات على استاد آل مكتوم بنادي النصر الرياضي في دبي، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات. ومن المتوقع الإعلان عن آلية حضور الجماهير إلكترونيًا، إلى جانب تفاصيل الفعاليات المصاحبة.

ترتيبات اللوجستيات والودية الأخيرة

أشار المنظمون إلى أن الوفود ستبدأ في الوصول اعتبارًا من العاشر من نوفمبر لخوض معسكر تدريبي ومباريات رسمية استعدادًا لأمم إفريقيا، كما من المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع منتخب نيجيريا في شهر ديسمبر، قبل انطلاق البطولة القارية مباشرة.

بهذه التصريحات، يكون اتحاد الكرة قد حسم الجدل بشأن مستقبل حسام حسن، مؤكداً استمراره في قيادة المنتخب خلال المرحلة المقبلة، سواء في أمم إفريقيا أو كأس العالم.

