القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد غينيا بيساو في ختام تصفيات كأس العالم

تترقب جماهير الكرة المصرية، مواجهة منتخب مصر ضد نظيره منتخب غينيا بيساو في الجولة الأخيرة بتصفيات كأس العالم 2026 والمقرر إقامتها بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

تمكن المنتخب المصري رسميا من حجز تذكرة الصعود إلي المونديال بعد تحقيق الفوز أمام نظيره المنتخب الجيبوتي وتعد مواجهته الأخيرة أمام منتخب غينيا بيساو بمثابة تحصيل حاصل واحتفالية بالصعود للمونديال.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد غينيا بيساو

يمكنك مشاهدة مواجهة منتخب مصر ضد نظيره منتخب غينيا بيساو مساء غد الأحد 12 أكتوبرالجاري فى تصفيات كأس العالم 2026، عبر قناة أون سبورت مع وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم التحليل.

موعد مواجهة مصر ضد غينيا بيساو

قمة منتخب مصر ضد نظيره منتخب غينيا بيساو المقررة بينهما ضمن مباريات الجولة العاشرة بتصفيات بطولة كأس العالم 2026 المقررة بالولايات المتحدة تنطلق في العاشرة مساء غد الأحد 12أكتوبرالجاري.

مصر ضد غينيا بيساو

قائمة منتخب مصر ضد غينيا بيساو

يرصد الموجز، قائمة منتخب مصر لمواجهة غينيا بيساو التي تضم كل من :

حراسة المرمي: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد صبحي - عبدالعزيز البلعوطي.

خط الدفاع: محمد هاني – أحمد عيد – رامي ربيعة – خالد صبحي – ياسر إبراهيم – عمرو الجزار – حسام عبد المجيد – محمد حمدي – أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية – حمدي فتحي – مهند لاشين – محمود صابر – أحمد سيد "زيزو" – محمود تريزيجيه – إبراهيم عادل – مصطفى فتحي – محمد صلاح.

خط الهجوم: مصطفى محمد – أسامة فيصل.

تشكيل منتخب مصرالمتوقع ضد غينيا بيساو

من المتوقع أن يشهد تشكيل منتخب مصر ضد منتخب غينيا بيساو مشاركة العناصر التالية..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - محمد هاني - محمد حمدي

خط الوسط: مروان عطية - زيزو - حمدي فتحي

خط الهجوم: محمد صلاح - محمود حسن تريزيجيه - مصطفي محمد

