مفأجاة.. الاهلي يستعد لدوري أبطال إفريقيا بدون الدوليين.. اعرف الأسباب

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي استعداداته المكثفة لمواجهة فريق إيجل نوار البوروندي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، في لقاء مرتقب يسعى خلاله المارد الأحمر لتحقيق نتيجة إيجابية تُسهّل من مهمته في لقاء الإياب بالقاهرة.





موعد مباراة الأهلي أمام إيجل نوار البوروندي

من المقرر أن تُقام مباراة الأهلي ضد إيجل نوار يوم الجمعة الموافق 18 أكتوبر الجاري، في بوروندي، ضمن منافسات مباراة الذهاب من الدور الثاني والثلاثين من البطولة القارية.

ويسعى الجهاز الفني إلى تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا بالشكل الأمثل قبل السفر إلى بوروندي، خاصة أن الفريق يطمح لبداية قوية في مشواره للحفاظ على لقب البطولة التي تُوّج بها في نسختها الأخيرة.





غيابات الأهلي أمام إيجل نوار

يُعاني الاهلي من غيابات مؤثرة في صفوفه قبل المواجهة المرتقبة، وذلك بسبب انضمام عدد كبير من لاعبيه إلى المنتخبات الوطنية خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

ويغيب عن الفريق 8 لاعبين لتواجدهم مع منتخب مصر الأول وهم:

محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد هاني، ياسر إبراهيم، أحمد نبيل كوكا، مروان عطية، محمود تريزيجيه، وأحمد سيد زيزو.

كما يفقد الاهلي أيضًا 3 لاعبين آخرين لتواجدهم مع منتخب مصر الثاني بقيادة المدير الفني حلمي طولان، وهم:

محمد شريف، ياسين مرعي، ومحمد مجدي أفشة.

هذه الغيابات تضع الجهاز الفني في موقف صعب، حيث يسعى لتعويض النقص العددي من خلال الاعتماد على بعض اللاعبين الشباب والعائدين من الإصابات خلال فترة الإعداد الحالية.





الأهلي يسعى لبداية قوية في مشواره الأفريقي

يدخل الاهلي هذه المباراة بطموحات كبيرة للحفاظ على سجله المميز في البطولة القارية، حيث يُعد النادي الأكثر تتويجًا بدوري أبطال أفريقيا برصيد 11 لقبًا.

ويأمل الجهاز الفني في استغلال خبرات الفريق القارية لتحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار، تُسهم في تأمين موقف الفريق قبل لقاء العودة بالقاهرة.

كما يحرص مسؤولو الاهلي على توفير كل سبل الدعم للفريق قبل السفر إلى بوروندي، لضمان جاهزية اللاعبين الفنية والبدنية، في ظل الطموح الكبير لاستمرار الهيمنة على القارة السمراء.

