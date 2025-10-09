تفاصيل عقد ياس توروب مع الأهلي.. مكافآت ضخمة حال التتويج بالبطولات

توروب يحصل على 240 ألف دولار شهريًا

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن تفاصيل عقد المدرب الدنماركي ياس توروب، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم.

وأوضح المصدر أن توروب سيحصل على راتب شهري بقيمة 240 ألف دولار، تشمل جهازه المعاون، ضمن اتفاق يمتد لمدة موسمين ونصف الموسم، ويرصد الموجز التفاصيل.

مكافآت بطولات الأهلي في عقد توروب

أضاف المصدر أن العقد يتضمن بنودًا خاصة بالمكافآت التحفيزية، حيث يحصل ييس توروب على مكافأة تعادل 3 أشهر من راتبه في حال قيادة الأهلي للتتويج بدوري أبطال أفريقيا.

كما يتقاضى مكافأة شهرين حال الفوز ببطولة الدوري المصري الممتاز، وشهرًا واحدًا فقط إذا توج الفريق ببطولة كأس مصر.

جلسة الخطيب مع ييس توروب

من المقرر أن يعقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، غدًا الجمعة، جلسة خاصة مع ييس توروب في مقر النادي بالجزيرة، للترحيب به رسميًا وتحديد ملامح المرحلة المقبلة، وذلك قبل انطلاق مهمته رسميًا مع الفريق.

استعداد الأهلي لمواجهة إيجل نوار

يستعد النادي الأهلي لمواجهة فريق إيجل نوار البوروندي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2025، ضمن بداية مشوار الدفاع عن اللقب القاري.

موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار

تقام مباراة الذهاب يوم 18 أكتوبر 2025 في بوروندي، بينما يستضيف الأهلي مباراة الإياب يوم 25 أكتوبر على استاد القاهرة الدولي.

وكان فريق إيجل نوار قد تأهل إلى هذا الدور بعد تخطي أساس تيليكوم الجيبوتي في الدور التمهيدي الأول.

طاقم تحكيم مباراتي الأهلي وإيجل نوار

يقود الجنوب إفريقي أوكسولو بادي مباراة الذهاب تحكيميًا، بينما يدير لقاء الإياب في القاهرة السنغالي عيسى سي.