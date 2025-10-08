ياس سوروب.. معلومات عن المدرب الدنماركي الذي يحمل فكر أوروبا لقيادة الأهلي

الأهلي يعلن تعيين ياس سوروب مديرًا فنيًا للفريق

أعلن النادي الأهلي رسميًا تعيين المدرب الدنماركي ياس سوروب مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم لمدة عامين ونصف، في خطوة جديدة تعكس رغبة إدارة القلعة الحمراء في تجديد الدماء الفنية وتبني فلسفة أوروبية حديثة قائمة على الهجوم والضغط العالي، ويكشف الموجز التفاصيل.

مدرب دنماركي يجمع بين الانضباط والفكر الهجومي الأوروبي

وُلد ياس سوروب في الدنمارك عام 1970، وينتمي إلى المدرسة الدنماركية التي تجمع بين الانضباط التكتيكي الألماني والأسلوب الهجومي السريع، ما جعله أحد أبرز المدربين الأوروبيين الذين يعتمدون على كرة قدم عقلانية منظمة تقوم على الاستحواذ والتمركز الجيد.

مسيرة حافلة بالنجاحات في الدوريات الأوروبية

بدأ ياس سوروب مسيرته التدريبية مبكرًا، حيث خاض عدة تجارب ناجحة في أندية أوروبية مثل إيسبيرج وميتييلاند وجينك وجينت، قبل أن يتولى تدريب كوبنهاجن ويقوده للفوز بالدوري الدنماركي، ليؤكد قدرته على بناء فريق قوي منظم قادر على المنافسة.

وفي تجربته الأخيرة مع نادي أوجسبورج الألماني، لفت الأنظار بأسلوبه الجريء في مواجهة كبار البوندسليجا، حيث قدّم كرة هجومية منظمة قائمة على سرعة الارتداد والتحول من الدفاع إلى الهجوم، مما أكسبه احترام الجماهير والإعلام.

أسلوب لعب يعتمد على الضغط العالي والتحول السريع

يعتمد ياس سوروب على طريقتي لعب أساسيتين هما 4-3-3 و4-2-3-1، ويُفضل الاعتماد على الأجنحة السريعة ولاعبي الوسط القادرين على صناعة الحلول داخل الملعب، كما يُعرف بإيمانه بأن كرة القدم تُلعب بالعقل قبل القدم، وهو ما ينعكس في تفاصيل تدريبه الدقيقة، من حيث التمركز، والتحرك بدون كرة، والتمرير في المساحات الضيقة.

اهتمام خاص بتطوير الشباب وصناعة منظومة جماعية

ويُعد ياس سوروب من المدربين الذين يولون اهتمامًا خاصًا بتطوير اللاعبين الشباب، ودمجهم في الفريق الأول بشكل تدريجي، ليصنع منظومة متكاملة تعتمد على الجماعية والتوازن بين الخطوط. ويُعرف عنه أيضًا قدرته الكبيرة على تحفيز لاعبيه في غرف الملابس، وبث روح الحماس والثقة في كل مباراة.

خطوة جديدة تعيد الأهلي لواجهة المجد الإفريقي

تعيين ياس سوروب لقيادة الأهلي يأتي في مرحلة حاسمة يسعى فيها النادي للحفاظ على مكانته كأكبر نادٍ في إفريقيا، وإعادة تقديم كرة هجومية ممتعة تُرضي الجماهير. ومع فكره الأوروبي الحديث وخبراته المتعددة، يترقب عشاق الأهلي ما سيقدمه المدرب الدنماركي من بصمة جديدة قد تعيد الفريق إلى القمة بأسلوب أكثر جرأة وتنظيمًا.

اقرأ أيضًا:

عاجل.. حقيقة إقالة يانيك فيريرا بعد استمرار نزيف النقاط في الزمالك



قائمة محمود الخطيب تتقدم رسميًا لانتخابات الأهلي 2025 وسط ترقب جماهيري



