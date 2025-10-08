مصطفى شوبير يسير على خطى والده بظهور تاريخي في كأس العالم 2026

يسير مصطفى شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر، على خطى والده الكابتن أحمد شوبير، بعدما بات قريبًا من خوض أولى مشاركاته في كأس العالم 2026، ليصبح ثاني فرد من العائلة يشارك في المونديال بعد مرور 35 عامًا على مشاركة والده التاريخية في مونديال إيطاليا 1990 ،وفيما يلى يعرض موقع الموجز التفاصيل.

وكان أحمد شوبير قد تألق حينها بقميص منتخب مصر، وترك بصمة لا تُنسى في تاريخ الكرة المصرية كأحد أبرز حراس المرمى، بينما يستعد نجله مصطفى الآن لكتابة فصل جديد من الإرث الكروي لعائلة شوبير التي تمتد عبر الأجيال.



المنتخب الوطني يقترب من التأهل إلى المونديال

حقق منتخب مصر فوزًا ثمينًا على منتخب جيبوتي بثلاثية نظيفة، ليصبح على أعتاب التأهل الرسمي إلى كأس العالم 2026، في إنجاز جديد للكرة المصرية.

ويترقب الشارع الرياضي المصري بفارغ الصبر المشاركة المحتملة لمصطفى شوبير في المونديال، كأحد رموز الجيل الجديد من حراس المرمى الذين يمثلون مستقبل المنتخب الوطني.

ثقة الجهاز الفني ودعم الجماهير

نال مصطفى شوبير إشادة واسعة بعد تألقه اللافت مع النادي الأهلي خلال المواسم الأخيرة، ما دفع الجهاز الفني للمنتخب لمنحه الثقة ضمن قائمة الفراعنة المشاركة في التصفيات المؤهلة للمونديال.

ويرى كثيرون أن شوبير الابن يمتلك القدرات الفنية والشخصية التي تؤهله للسير على نهج والده، مع طموح كبير لترك بصمته الخاصة على الساحة الدولية.



قائمة منتخب مصر المشاركة في التصفيات

ضمت قائمة المنتخب الوطني الأسماء التالية:

محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد صبحي، عبد العزيز البلعوطي، محمد هاني، أحمد عيد، رامي ربيعة، خالد صبحي، ياسر إبراهيم، عمرو الجزار، حسام عبد المجيد، محمد حمدي، أحمد نبيل كوكا، مروان عطية، حمدي فتحي، مهند لاشين، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، مصطفى فتحي، محمد صلاح، مصطفى محمد، أسامة فيصل.

إرث عائلي يتجدد بعد 3 عقود

تعد مشاركة مصطفى شوبير المنتظرة في كأس العالم امتدادًا طبيعيًا لمسيرة والده، لتصبح عائلة شوبير رمزًا للاستمرارية والنجاح في الكرة المصرية، ورسالة ملهمة للأجيال الجديدة بأن العمل والاجتهاد يصنعان المجد مهما طال الزمن.

