الذهب يعود للانخفاض في مصر اليوم الجمعة مع تذبذب الأسعار المحلية

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025 تراجعًا طفيفًا بعد موجة صعود خلال الأيام الماضية، وسط حالة من التذبذب الواضح في الأسعار على المستوى المحلي والعالمي، مما زاد من عمليات البحث على محرك “جوجل” لمعرفة آخر المستجدات في محلات الصاغة، وفيما يلى يعرض موقع الموجز التفاصيل.

أسعار الذهب اليوم في مصر

نستعرض في هذا التقرير أحدث أسعار الذهب في السوق المحلية، دون احتساب المصنعية، مع التنويه بأن الأسعار قابلة للتغيير المستمر خلال اليوم وفقًا لتقلبات السوق:

سعر جرام الذهب عيار 24: 6068 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 21: 5310 جنيهات

سعر جرام الذهب عيار 18: 4551 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 14: 3540 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب: 42480 جنيهًا (قد يختلف السعر حسب التاجر)

العوامل المؤثرة على حركة أسعار الذهب محليًا

تشهد أسعار الذهب في مصر تقلبات يومية تتأثر بعدة عوامل داخلية وخارجية:

1. السوق العالمية:

ارتباط الأسعار المحلية بسعر الأوقية عالميًا بالدولار، حيث أي ارتفاع عالمي ينعكس فورًا على السوق المصرية.



2. سعر صرف الجنيه:

تراجع أو تحسن قيمة الجنيه أمام الدولار يؤثر مباشرة على الأسعار المحلية، نظرًا لاعتماد مصر على استيراد الذهب بالعملة الصعبة.



3. الطلب المحلي:

يزداد الطلب على الذهب خلال الأعياد والمناسبات الاجتماعية، مثل حفلات الزفاف، ما يرفع الأسعار مؤقتًا.



4. المصنعية والضرائب:

تختلف المصنعية من محل لآخر وتضاف إلى السعر الأساسي للجرام، مما يجعل السعر النهائي للمستهلك أعلى من السعر العالمي.



اختلاف المصنعية بين محال الصاغة

تتراوح قيمة المصنعية والدمغة عادة بين 30 و65 جنيهًا للجرام حسب نوع العيار وشكل المشغولات، بينما تشكل المصنعية نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب. ويعتمد تحديد السعر العالمي على وزن الأوقية (31.1 جرامًا) كمرجع أساسي لتسعير السبائك والحُلي في الأسواق المحلية والدولية.

أهمية الفاتورة الضريبية للمشتري

ينبغي على المستهلكين التأكد من حصولهم على فاتورة ضريبية رسمية من محل الذهب، تتضمن:

رقم السجل التجاري للتاجر

رقم البطاقة الضريبية

الرقم التسلسلي للفاتورة

نسخة أصلية وأخرى مكربنة مطابقة



الحصول على هذه الفاتورة يضمن الشفافية وحماية حقوق المشتري قانونيًا.

التوجهات العالمية وتأثيرها على السوق

يشهد الذهب العالمي حالة من التذبذب الملحوظ نتيجة عدة عوامل، أبرزها:

قرارات البنوك المركزية:

تغيرات أسعار الفائدة خاصة في الولايات المتحدة تؤثر على الذهب كملاذ آمن مقابل الدولار.

التوترات الجيوسياسية:

الأزمات السياسية والاقتصادية العالمية تدفع المستثمرين للاحتفاظ بالذهب كحماية لأصولهم من تقلبات الأسواق.

الذهب بين الاستثمار والادخار

وسط حالة عدم الاستقرار في الأسعار، يبقى الذهب الخيار المفضل للمصريين سواء للحفاظ على القيمة الشرائية أو كاستثمار طويل الأجل، مع توقع استمرار التذبذب خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضًا:

الذهب يقفز بقوة.. ارتفاع جديد في أسعار المعدن الأصفر اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025.. قفزة هائلة في عيار 21