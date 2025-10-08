الذهب يواصل جنونه.. أسعار المعدن الأصفر تقفز وتربك الأسواق المصرية اليوم الأربعاء

تعد أسعار الذهب في مصر من أبرز المؤشرات الاقتصادية التي تشغل اهتمام المواطنين والمستثمرين على حد سواء، نظرًا لارتباطها الوثيق بالأوضاع الاقتصادية العالمية، خاصة مع استمرار التقلبات في الأسواق الدولية وتحول الذهب إلى الملاذ الآمن الأول لحفظ القيمة ،وفيما يلى يعرض موقع الموجز التفاصيل.



أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة

شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025 ارتفاعاً ملحوظاً ، بعد موجة من الارتفاعات التاريخية عالميًا، وجاءت الأسعار في السوق المحلية كالتالي:

عيار 24: 6091 جنيهًا للجرام

عيار 21: 5330 جنيهًا للجرام

عيار 18: 4568 جنيهًا للجرام

عيار 14: 3553 جنيهًا للجرام

الجنيه الذهب: 42,640 جنيهًا (قابل للاختلاف حسب التاجر)



عوامل عالمية تدفع الذهب نحو قمم جديدة

أوضح محللون أن استمرار تباطؤ قرارات خفض الفائدة الأمريكية، إلى جانب زيادة الطلب من الصناديق الاستثمارية الكبرى، ساهما في دفع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية جديدة.

كما أدت الاضطرابات في أسواق العملات والأسهم العالمية إلى تعزيز الإقبال على الذهب باعتباره أصلًا آمنًا، مما انعكس مباشرة على الأسعار خلال الأيام الأخيرة.

انعكاس مباشر على السوق المصرية

تتأثر السوق المحلية في مصر سريعًا بأي تغير في السعر العالمي للأونصة أو في سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وهو ما يجعل الأسعار المحلية شديدة التذبذب.

ويؤكد خبراء أن السوق تشهد تحركات لحظية قد تصل إلى 20 جنيهًا صعودًا أو هبوطًا خلال اليوم الواحد، تبعًا لتقلبات البورصات العالمية.

حذر في الشراء وزيادة الطلب على السبائك

أشار عدد من تجار الذهب إلى أن الأسواق تعيش حالة من الترقب والحذر، بعد الارتفاعات المتتالية التي دفعت بعض المواطنين إلى تأجيل قرارات الشراء.

في المقابل، زاد الإقبال على السبائك والجنيهات الذهبية كوسيلة آمنة لحفظ القيمة في ظل تراجع القوة الشرائية للجنيه المصري.

توقعات الخبراء: الاتجاه الصعودي مستمر

يتوقع الخبراء أن يواصل الذهب صعوده على المدى القصير، مدعومًا بالأوضاع الاقتصادية العالمية غير المستقرة وتباطؤ النمو في الاقتصادات الكبرى.

وأكدوا أن المعدن الأصفر سيبقى أداة رئيسية للتحوط والاستثمار الآمن في ظل مخاوف استمرار تقلبات الأسواق العالمية.

أهم العوامل المؤثرة في أسعار الذهب داخل مصر

1. السوق العالمية: أي ارتفاع في سعر الأوقية عالميًا ينعكس فورًا على الأسعار المحلية.



2. سعر صرف الجنيه: انخفاض الجنيه أمام الدولار يؤدي إلى ارتفاع مباشر في أسعار الذهب.



3. الطلب المحلي: يزداد خلال مواسم الأعراس والمناسبات.



4. المصنعية والضرائب: تختلف من تاجر لآخر، وتشكل ما بين 7% و10% من السعر النهائي.

نصائح للمشترين قبل الشراء

ينصح الخبراء بضرورة التأكد من الحصول على فاتورة ضريبية رسمية تتضمن:

رقم السجل التجاري للتاجر

رقم البطاقة الضريبية

الرقم التسلسلي للفاتورة

نسختين من الفاتورة (أصلية ومكربنة)



قرارات البنوك المركزية والتوترات السياسية تحرك الأسواق

يؤكد محللون أن قرارات البنوك المركزية العالمية بشأن أسعار الفائدة، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية الدولية، تمثل أبرز العوامل المحركة لأسعار الذهب في المرحلة الحالية، إذ تدفع المستثمرين نحو الأصول الآمنة لتفادي خسائر تقلبات الأسواق.

