تراجع طفيف في أسعار الذهب اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025 بمصر

سجلت أسواق الذهب المحلية ، اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025، تراجعًا طفيفًا في الأسعار، وسط متابعة دقيقة للمستجدات العالمية والمحلية للمعدن الأصفر، وتأثر السوق بأسعار الدولار والتقلبات العالمية ،وفيما يلى يعرض موقع الموجز التفاصيل.

أسعار الذهب حسب العيار

عيار 24: 5971 جنيهًا

عيار 21: 5225 جنيهًا

عيار 18: 4478 جنيهًا

عيار 14: 3486 جنيهًا

الجنيه الذهب: 41800 جنيهًا

ملاحظة: قد تختلف الأسعار قليلًا حسب مكان الشراء والمصنعية المضافة من التاجر.

كيف تُحسب مصنعية الذهب في مصر؟

تُعد المصنعية هي القيمة المضافة لسعر الذهب الخام، وتشمل تكاليف التصنيع والدمغة والضريبة. وتختلف من محل صاغة لآخر بحسب التصميم وطريقة الصياغة. لذلك، من الضروري معرفة سعر "الذهب على الشاشة" – أي السعر دون مصنعية – ثم مقارنة السعر النهائي لتحديد الفرق بدقة.

-معادلة احتساب السعر النهائي للذهب:

السعر النهائي = (سعر الذهب + المصنعية + ربح التاجر) × الوزن + ضريبة القيمة المضافة

وبحسب الاتفاق بين شعبة الذهب ومصلحة الضرائب، تبلغ ضريبة القيمة المضافة 14% فقط من قيمة المصنعية، وليس من إجمالي سعر الذهب.

-نصائح مهمة قبل الشراء:

تأكد من متابعة الأسعار من مصادر موثوقة يوميًا.

اسأل عن سعر الذهب "على الشاشة" قبل احتساب المصنعية.

تحقق من الدمغة واطلب فاتورة مفصلة توضح السعر والمصنعية والضريبة.

تحديث يومي للأسعار

وتحرص الجريدة على تقديم خدمة يومية محدثة لقرائها عن أسعار الذهب لحظة بلحظة، لتسهيل اتخاذ القرارات سواء في الشراء أو البيع، خاصة مع ارتفاع الطلب على المعدن النفيس في المناسبات الاجتماعية مثل الزواج، إلى جانب كونه أداة استثمارية مفضلة لدى المصريين.

خلاصة:

تراجع أسعار الذهب يمنح فرصة للمقبلين على الشراء ، لكن الوعي بتفاصيل المصنعية والضريبة أمر ضروري لتجنب أي خداع عند الشراء من محلات الصاغة.

