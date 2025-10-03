الذهب يواصل الصعود في مصر.. قفزة جديدة بالأسعار متأثرة بارتفاع الأوقية عالميًا

شهدت أسعار الذهب في مصر، اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025، ارتفاعًا ملحوظًا خلال التعاملات المسائية ، حيث قفز سعر الجرام عيار 18 بنحو 48 جنيهًا مقارنة بإغلاق تعاملات أمس الخميس، وذلك على خلفية صعود أسعار المعدن الأصفر عالميًا ،وفيما يلى يعرض موقع الموجز التفاصيل.

أسعار الجنيه الذهب

سجل سعر جنيه الذهب عيار 21 في محلات الصاغة نحو 41,800 جنيه، ويزن الجنيه 8 جرامات من عيار 21، ويُحسب بدون أي إضافات للمصنعية أو الضرائب أو الدمغة.

أسعار الذهب في السوق المحلية

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5,971 جنيهًا.

سجل جرام الذهب عيار 21 حوالي 5,225 جنيهًا.

وصل جرام الذهب عيار 18 إلى 4,478 جنيهًا.

بينما حقق جرام الذهب عيار 14 نحو 3,483 جنيهًا.

أسعار الذهب للبيع للمستهلك

جرام الذهب عيار 24 سجل 5,942 جنيهًا.

جرام الذهب عيار 21 بلغ 5,200 جنيه.

جرام الذهب عيار 18 وصل إلى 4,457 جنيهًا.

جرام الذهب عيار 14 استقر عند 3,466 جنيهًا.

كيف تُحسب مصنعية الذهب في مصر؟

تُعد المصنعية هي القيمة المضافة لسعر الذهب الخام، وتشمل تكاليف التصنيع والدمغة والضريبة. وتختلف من محل صاغة لآخر بحسب التصميم وطريقة الصياغة. لذلك، من الضروري معرفة سعر "الذهب على الشاشة" – أي السعر دون مصنعية – ثم مقارنة السعر النهائي لتحديد الفرق بدقة.

-معادلة احتساب السعر النهائي للذهب:

السعر النهائي = (سعر الذهب + المصنعية + ربح التاجر) × الوزن + ضريبة القيمة المضافة

وبحسب الاتفاق بين شعبة الذهب ومصلحة الضرائب، تبلغ ضريبة القيمة المضافة 14% فقط من قيمة المصنعية، وليس من إجمالي سعر الذهب.

-نصائح مهمة قبل الشراء:

تأكد من متابعة الأسعار من مصادر موثوقة يوميًا.

اسأل عن سعر الذهب "على الشاشة" قبل احتساب المصنعية.

تحقق من الدمغة واطلب فاتورة مفصلة توضح السعر والمصنعية والضريبة.

تحديث يومي للأسعار

وتحرص الجريدة على تقديم خدمة يومية محدثة لقرائها عن أسعار الذهب لحظة بلحظة، لتسهيل اتخاذ القرارات سواء في الشراء أو البيع، خاصة مع ارتفاع الطلب على المعدن النفيس في المناسبات الاجتماعية مثل الزواج، إلى جانب كونه أداة استثمارية مفضلة لدى المصريين.

ويترقب المتعاملون في سوق الذهب المحلي التطورات العالمية خلال الساعات المقبلة، خاصة مع استمرار ارتفاع الأوقية عالميًا للأسبوع السابع على التوالي، مدعومة بتوقعات خفض أسعار الفائدة، وهو ما ينعكس مباشرة على حركة الأسعار داخل السوق المصرية.

