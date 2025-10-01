الذهب يواصل الصعود في مصر اليوم الأربعاء 1 أكتوبر.. يجذب أنظار المدخرين

سجلت أسعار الذهب في مصر، صباح اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025، ارتفاعاً ملحوظاً مع بدء التعاملات داخل الأسواق المحلية ومحال الصاغة.

ويأتي هذا الصعود في ظل متابعة حثيثة من المواطنين والمهتمين بالشأن الاقتصادي، حيث يُعد المعدن الأصفر الملاذ الآمن والأكثر جذباً للمدخرين والمستثمرين في أوقات تقلبات السوق ،وفيما يلى يعرض موقع الموجز التفاصيل.

حركة أسعار الذهب في السوق المحلي

واصل المعدن الأصفر تسجيل تراجع محدود في مختلف الأعيرة، حيث يهتم المتعاملون بشكل خاص بسعر جرام الذهب عيار 21 لكونه الأكثر تداولًا في السوق المصري، بجانب عيار 24 وعيار 18، بالإضافة إلى سعر الجنيه الذهب الذي يعكس اتجاهات السوق بشكل ملحوظ.

اسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5902 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5165 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4427 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 14

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 3443 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 41320 جنيها وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

الذهب بين السوق المحلي والعالمي

ويأتي هذا التحرك الطفيف في أسعار الذهب متزامنًا مع تغيرات تشهدها أسواق المال العالمية، وسط ترقب لقرارات البنوك المركزية وحركة الدولار الأمريكي، الأمر الذي ينعكس مباشرة على أسعار الذهب محليًا.

تحديث يومي للأسعار

وتحرص الجريدة على تقديم خدمة يومية محدثة لقرائها عن أسعار الذهب لحظة بلحظة، لتسهيل اتخاذ القرارات سواء في الشراء أو البيع، خاصة مع ارتفاع الطلب على المعدن النفيس في المناسبات الاجتماعية مثل الزواج، إلى جانب كونه أداة استثمارية مفضلة لدى المصريين.

كيف تُحسب مصنعية الذهب في مصر؟

تُعد المصنعية هي القيمة المضافة لسعر الذهب الخام، وتشمل تكاليف التصنيع والدمغة والضريبة.

وتختلف من محل صاغة لآخر بحسب التصميم وطريقة الصياغة. لذلك، من الضروري معرفة سعر "الذهب على الشاشة" – أي السعر دون مصنعية – ثم مقارنة السعر النهائي لتحديد الفرق بدقة.

-معادلة احتساب السعر النهائي للذهب:

السعر النهائي = (سعر الذهب + المصنعية + ربح التاجر) × الوزن + ضريبة القيمة المضافة

وبحسب الاتفاق بين شعبة الذهب ومصلحة الضرائب، تبلغ ضريبة القيمة المضافة 14% فقط من قيمة المصنعية، وليس من إجمالي سعر الذهب.

-نصائح مهمة قبل الشراء:

تأكد من متابعة الأسعار من مصادر موثوقة يوميًا.

اسأل عن سعر الذهب "على الشاشة" قبل احتساب المصنعية.

تحقق من الدمغة واطلب فاتورة مفصلة توضح السعر والمصنعية والضريبة.

خلاصة:

تراجع أسعار الذهب يمنح فرصة للمقبلين على الشراء ، لكن الوعي بتفاصيل المصنعية والضريبة أمر ضروري لتجنب أي خداع عند الشراء من محلات الصاغة.

