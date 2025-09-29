الذهب بكام النهاردة؟ .. أسعار المعدن الأصفر اليوم الإثنين 29 سبتمبر 2025

شهدت أسعار الذهب في مصر، مع مستهل تعاملات اليوم الإثنين 29 سبتمبر 2025، تراجعًا طفيفًا وفقًا لآخر تحديثات شاشات العرض داخل محلات الصاغة والأسواق المحلية.



ويواصل العديد من المواطنين متابعة حركة أسعار الذهب بشكل يومي، باعتباره الملاذ الآمن والأكثر جذبًا للاستثمار والادخار ،وفيما يلى يعرض موقع الموجز التفاصيل.



أسعار الذهب في مصر اليوم

جاءت أسعار الذهب اليوم الإثنين 29 سبتمبر 2025 في السوق المحلية على النحو التالي:

عيار 24: 5800 جنيه للجرام

عيار 21 (الأكثر تداولًا): 5075 جنيهًا للجرام

عيار 18: 4350 جنيهًا للجرام

عيار 14: 3383 جنيهًا للجرام

الجنيه الذهب: 40,600 جنيه (وقد يختلف السعر من تاجر لآخر)



كيف تُحسب مصنعية الذهب في مصر؟

المصنعية هي التكلفة المضافة على سعر الذهب الخام، وتشمل:

أجور التصنيع والصياغة

الدمغة الرسمية

الضريبة المقررة



ويختلف سعر المصنعية من محل صاغة لآخر، تبعًا لتصميم المشغولات الذهبية ودقة صياغتها.

🔹 المعادلة المبسطة لحساب السعر النهائي:

السعر النهائي = (سعر الذهب + المصنعية + ربح التاجر) × الوزن + ضريبة القيمة المضافة

وبحسب الاتفاق بين شعبة الذهب ومصلحة الضرائب، فإن ضريبة القيمة المضافة تُحسب بنسبة 14% من المصنعية فقط، وليس من إجمالي قيمة الذهب.

نصائح مهمة قبل الشراء

تابع الأسعار من مصادر موثوقة يوميًا.

اسأل دائمًا عن "سعر الذهب على الشاشة" قبل إضافة المصنعية.

تحقق من وجود الدمغة الرسمية.

اطلب فاتورة مفصلة تتضمن السعر والمصنعية والضريبة.



الخلاصة

تراجع أسعار الذهب اليوم قد يمثل فرصة جيدة للمقبلين على الشراء، لكن وعي المستهلك بتفاصيل المصنعية والضرائب هو الضمان الأساسي لتجنب أي محاولات استغلال عند الشراء من محلات الصاغة.



اقرأ أيضًا:

الذهب يقفز بقوة.. ارتفاع جديد في أسعار المعدن الأصفر اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025.. قفزة هائلة في عيار 21