عيار 21 يسجل رقمًا جديدًا.. سعر الذهب اليوم الجمعة خلال التعاملات المسائية

تزايد عمليات البحث خلال الساعات الحالية عبر محرك البحث الشهير “جوجل” وذلك بالسؤال حول أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 من غير المصنعية، حيث يعتبر هذا الموضوع من اكثر الامور الذي يشغل اذهان الكثير من المواطنين في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية.

كما يحرص عدد كبير من المواطنين وخاصة الشباب المقبلة علي الزواج وذلك في معرفة اسعار الذهب الآن وخاصة عيار 21 والذي يعد اكثر الاعيرة شهرة، وفيما يلي يعرض موقع الموجز التفاصيل.

اسعار الذهب اليوم الجمعة



سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5777 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5055 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4332 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 14

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 3370 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 40440 جنيها وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه

أسعار الذهب في مصر.. عوامل مؤثرة وضوابط الشراء

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل صاغة لآخر، حيث يتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة بين 30 و65 جنيهًا للجرام، وذلك وفقًا لنوع العيار، وطبيعة المشغولات، فضلاً عن اختلاف المحافظات والتجار.

وتُمثل المصنعية عادة نسبة تتراوح بين 7% و10% من قيمة جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الداخلة في التشكيل انخفض العيار. ويُستخدم الوزن العالمي للأوقية – الذي يعادل 31.1 جرامًا – كمعيار رئيسي في قياس الحُلي وسبائك الذهب.

الفاتورة عند شراء الجنيه الذهب

ينبغي على المشتري التأكد من حصوله على فاتورة ضريبية معتمدة من البائع، تتضمن ما يلي:

رقم السجل التجاري للتاجر.

رقم البطاقة الضريبية.

سيريال نمبر خاص بالفاتورة.

نسخة أصلية وأخرى «مكربنة» خلفية وواجهة.

العوامل المؤثرة على أسعار الذهب في مصر

تخضع أسعار الذهب لتقلبات مستمرة ترتبط بعدة عوامل رئيسية:

1. السوق العالمية:

السعر المحلي للذهب مرتبط مباشرة بسعر الأوقية عالميًا بالدولار، حيث يؤدي أي ارتفاع عالمي إلى زيادة الأسعار محليًا.

2. سعر صرف الجنيه:

التغيرات في قيمة الجنيه أمام الدولار تنعكس فورًا على أسعار الذهب، نظرًا لاعتماد مصر على استيراد المعدن بالعملة الصعبة.

3. الطلب المحلي:

يزداد الطلب على الذهب خلال المواسم والأعياد والمناسبات الاجتماعية، وعلى رأسها الأعراس، مما يرفع الأسعار.

4. المصنعية والضرائب:

المصنعية تختلف من تاجر لآخر وتُضاف على السعر الأساسي للجرام، وهو ما يجعل التكلفة النهائية للمستهلك أعلى.

الاتجاهات العالمية وانعكاسها على السوق المحلية

شهدت أسعار الذهب عالميًا في الفترة الأخيرة تقلبات ملحوظة تأثرت بعدة عوامل، أبرزها:

قرارات البنوك المركزية:

خصوصًا في الولايات المتحدة، إذ أن أسعار الفائدة لها دور مباشر في تحديد جاذبية الذهب كملاذ آمن.

التوترات الجيوسياسية:

الأزمات السياسية والاقتصادية العالمية تدفع المستثمرين غالبًا إلى الاستثمار في الذهب للحفاظ على قيمة أموالهم.

