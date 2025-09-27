أسعار الذهب اليوم السبت 27 سبتمبر 2025.. المعدن الأصفر يربك الأسواق

شهدت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم السبت 27 سبتمبر 2025، حالة من الاهتمام الواسع بين المواطنين، خاصة من قِبل المقبلين على الزواج والمستثمرين الباحثين عن الملاذ الآمن.

وتصدر سعر جرام الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا – قوائم البحث على محركات الإنترنت، وسط تقلبات أثارت ارتباكًا بين التجار والمستهلكين ،وفيما يلى يعرض موقع الموجز التفاصيل.

أسعار الذهب في الأسواق المصرية صباح اليوم

عيار 24: 5822.75 جنيه للجرام.

عيار 22: 5337.5 جنيه للجرام.

عيار 21: 5095 جنيهًا للجرام.

عيار 18: 4367.25 جنيهًا للجرام.

الجنيه الذهب: 40,760 جنيهًا.

اختلافات المصنعية بين التجار

تتباين أسعار الذهب بالمصنعية من محل لآخر، حيث يتراوح متوسط التكلفة الإضافية بين 30 و65 جنيهًا للجرام، بحسب نوع العيار وطبيعة المشغولات، بجانب اختلاف المحافظات. وتشكل المصنعية نسبة تتراوح بين 7% و10% من قيمة الجرام، فيما تُعد الأوقية العالمية – بوزن 31.1 جرام – المرجع الأساسي لتسعير الذهب.

نصائح عند شراء الجنيه الذهب

على المشتري التأكد من الحصول على فاتورة ضريبية معتمدة تتضمن:

رقم السجل التجاري للتاجر.

رقم البطاقة الضريبية.

سيريال نمبر خاص بالفاتورة.

نسخة أصلية وأخرى مكربنة.

العوامل المؤثرة على أسعار الذهب

1. السوق العالمية: السعر المحلي يتأثر مباشرة بسعر الأوقية بالدولار.

2. سعر صرف الجنيه: أي تغير في قيمة الجنيه أمام الدولار ينعكس على الأسعار.

3. الطلب المحلي: يزداد في المواسم والأفراح، مما يدفع الأسعار للصعود.

4. المصنعية والضرائب: تُضاف على السعر الأساسي وتشكل عبئًا إضافيًا على المستهلك.

اتجاهات عالمية تلقي بظلالها على السوق

قرارات البنوك المركزية: خصوصًا الفيدرالي الأمريكي، إذ تؤثر أسعار الفائدة على جاذبية الذهب.

التوترات الجيوسياسية: الأزمات الدولية تعزز توجه المستثمرين نحو المعدن الأصفر كخيار آمن.

