انخفاض بعد ارتفاع.. ننشر أسعار الذهب اليوم الخميس 26 سبتمبر 2025

شهدت محركات البحث ووسائل التواصل الاجتماعي تزايدًا ملحوظًا في عمليات البحث عن أسعار الذهب صباح اليوم الخميس 26 سبتمبر 2025، خاصة من قِبل الشباب المقبلين على الزواج والمستثمرين، في ظل التراجع الملحوظ بأسعار المعدن الأصفر في السوق المحلية ،وفيما يلى يعرض موقع الموجز التفاصيل.

أسعار الذهب في بداية التعاملات

سجلت أسعار الذهب انخفاضًا واضحًا خلال التعاملات الصباحية بمحلات الصاغة وبورصة الذهب، وجاءت كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24: 5777 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21: 5055 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18: 4332 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14: 3370 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب: 40440 جنيهًا (مع اختلاف طفيف من تاجر لآخر).



الفاتورة وضوابط الشراء

عند شراء الذهب، وبخاصة الجنيه الذهب، يجب على المشتري الحصول على فاتورة ضريبية معتمدة تتضمن:

رقم السجل التجاري للتاجر.

رقم البطاقة الضريبية.

الرقم التسلسلي الخاص بالفاتورة.

نسخة أصلية وأخرى مكربنة (خلفية وواجهة).



أسعار الذهب في مصر.. المصنعية والعوامل المؤثرة

تختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل صاغة لآخر، إذ يتراوح متوسط تكلفة المصنعية والدمغة بين 30 و65 جنيهًا للجرام، أي بنسبة تتراوح بين 7% و10% من قيمة الجرام. كما يُستخدم معيار الأوقية عالميًا (31.1 جرامًا) لتسعير الذهب الخام والمشغولات.

أبرز العوامل المؤثرة على أسعار الذهب

تخضع أسعار الذهب لعدد من المؤثرات الرئيسية، أبرزها:

1. السوق العالمية: الارتباط المباشر بسعر الأوقية بالدولار.



2. سعر صرف الجنيه: أي تغير في قيمته أمام الدولار ينعكس مباشرة على الأسعار.



3. الطلب المحلي: يزداد في الأعياد والمناسبات الاجتماعية، خاصة الأعراس.



4. المصنعية والضرائب: تختلف من تاجر لآخر وتُضاف إلى السعر الأساسي.

الاتجاهات العالمية وانعكاسها على السوق المحلية

قرارات البنوك المركزية: خاصة في الولايات المتحدة، حيث تؤثر أسعار الفائدة على جاذبية الذهب كملاذ آمن.

التوترات الجيوسياسية: الأزمات السياسية والاقتصادية العالمية غالبًا ما تدفع المستثمرين إلى شراء الذهب كوسيلة للحفاظ على أموالهم.

